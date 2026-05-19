川普「私房股」驚見藏壽司　首季大買500萬美元狂掀熱議

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據最新曝光的財務申報資料，美國總統川普（Donald Trump）在今年第一季度的投資組合中，除了大舉買進輝達（Nvidia）、亞馬遜（Amazon.com）與蘋果（Apple）等科技巨頭的股票外，更令眾人跌破眼鏡的是，他入股了一家市值達6億美元的迴轉壽司連鎖店，神祕的選股策略立刻掀起熱議。

砸500萬美元入股 川普買進「美國藏壽司」

最新財務申報資料顯示，川普在2月2日買進了藏壽司美國子公司（Kura Sushi USA）的股票，交易金額估計落在100萬美元至500萬美元（約新台幣3200萬至1.6億元）之間。這家在美國蓬勃發展的餐飲集團，實際上是由日本藏壽司（Kura Sushi）母公司所控股。

首季狂交易3700筆 「利益衝突」爭議再起

不過，川普的投資舉動也招致不少批評。與過去歷任美國總統的做法不同，川普並未處分自身資產，也沒有將資產移交給獨立監管機構進行「盲目信託」（blind trust）。

申報文件指出，川普或他的投資顧問在第一季內就進行了超過3700筆交易，這讓外界對於川普政府是否涉及「利益衝突」的隱憂再度浮上檯面。

面對質疑，川普集團（Trump Organization）發言人澄清，總統的所有資產目前均由第三方金融機構獨立管理，並由其全權負責所有投資決定。發言人強調，無論是川普本人、他的家人或公司，絕對都沒有參與任何交易決策。

日本網友熱議：川普真的吃過生魚片？

這筆出人意料的投資也在日本引發軒然大波。許多日本網友紛紛在社群平台X上熱烈討論，甚至瘋狂猜測這位熱愛速食的美國總統「到底有沒有吃過生魚片配醋飯」。

對此，三菱日聯eSmart證券（Mitsubishi UFJ eSmart Securities）市場分析師山田勉則指出，藏壽司在美國的業務表現一直以來都非常強勁。他進一步分析，川普持股的消息曝光後，很可能會激勵東京股市的散戶投資人跟進，進而帶動藏壽司股票的買氣。

受到川普持股效應的加持，在東京上市的日本藏壽司股價在18日一度大漲5.4%，創下自2025年6月以來的最大單日盤中漲幅。而根據該公司的年度證券申報文件，截至去年10月底為止，日本母公司共持有藏壽司美國子公司約67%的表決權。