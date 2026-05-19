馬爾地夫史上最慘！5人潛水團葬身「鯊魚洞」　遺體找到了

▲ 蒙特法科內母女（左）及貝內代蒂（右）都不幸罹難。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬爾地夫史上最慘潛水事故落幕，4名義大利潛水員的遺體經數日水下搜索後，於當地時間19日全數在有「鯊魚洞」之稱的Thinwana Kandu洞穴中尋獲。加上一名殉職的搜救潛水員，這起悲劇共奪走6條人命。

芬蘭精英潛水員馳援 尋獲5罹難者遺體

根據《紐約郵報》，義大利外交部證實，由3名芬蘭精英潛水員組成的特遣隊已尋獲5名罹難者遺體。這支隊伍由「潛水員警報網絡歐洲」（Divers Alert Network Europe）召集，成員包括帕卡里寧（Sami Paakkarinen）、韋斯特隆德（Jenni Westerlund）及格朗奎斯特（Patrik Grönqvist），在馬爾地夫當局尋求國際協助後，於17日抵達當地，並在48小時內迅速完成部署，過去曾參與2018年泰國少年足球隊洞穴救援行動。

遇難的5名義大利人分別為52歲海洋生物學家蒙特法科內（Monica Montefalcone）和她的20歲女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）、31歲研究員奧德尼諾（Muriel Oddenino）、海洋生物學碩士瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri）及44歲潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）。

其中貝內代蒂的遺體最早於15日在洞穴入口附近尋獲，其餘4人則是在洞穴最深處的第三段被發現，距入口最遠，目前5人確切死因仍有待調查。

▲ 事發於馬爾地夫武瓦環礁（Vaavu Atoll）。（圖／達志影像／美聯社）

疑無視黃色警報 150公尺深潛釀禍

事故發生於14日清晨，地點在首都馬累以南約100公里的武瓦環礁（Vaavu Atoll）。當時海象惡劣，當局已對船隻發布黃色警報，但研究團隊仍執行深度約150公尺的洞穴探索。值得注意的是，該團隊雖隸屬熱那亞大學，擁有研究珊瑚礁的官方許可，但申請書中並未提及進入洞穴，且馬爾地夫規定休閒潛水員的下潛深度不得超過約30公尺。

馬爾地夫政府發言人沙里夫（Mohamed Hossain Shareef）表示，「未來幾天將進行後續潛水作業，以打撈遺體重返水面。」與罹難者搭乘同一艘遊艇前往潛水地點的其餘20名義大利遊客則已平安返國，事故起因仍在調查中。