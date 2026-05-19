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老婦後腦長出26cm「惡魔角」驚人照曝！　竟藏惡性皮膚癌

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 婦人頭部竟「長角」。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名75歲婦人後腦勺長出長達26公分、形似動物角的巨大腫塊，多年來不以為意，周遭親友甚至懷疑她是遭到附身，直到腫塊大到影響睡眠才就醫，發現隱藏在「角」底部的竟是惡性皮膚癌。

綜合Khaosod等泰媒，據醫療粉絲專頁Tensia於18日揭露，這名婦人多年前發現後腦勺出現一塊小突起，因不痛不癢便未多加理會，以為會自行消退，未料腫塊隨著時間持續增生、變硬變厚，最終彎曲成一根狀似獸角的角狀凸起，長度約達25至26公分。由於外觀十分詭異，旁人一度懷疑婦人遭「邪靈」附身。

直到腫塊已無法以頭髮遮蔽，且睡覺時因枕頭壓迫造成不適，家屬才陪同婦人就醫。醫師檢查後馬上發現她罹患罕見的「皮角」（Cutaneous Horn），即表皮細胞過量合成角蛋白（Keratin）所形成的硬質突起。角蛋白為組成指甲、毛髮與表皮的同種蛋白質，一旦大量堆積，便會向外生長形成類似獸角的硬塊。

婦人進一步接受電腦斷層檢查後，確認腫塊雖有部分鈣化沉積，但尚未侵入顱骨。以手術切除進行病理化驗卻發現，腫塊根部潛藏鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC），即一種皮膚惡性腫瘤。所幸發現時癌細胞仍局限於皮膚表層，未入侵血管或神經，得以完全切除，術後持續追蹤5年也未見復發。

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