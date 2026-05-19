韓國星巴克「坦克日」行銷！譏諷民主運動炎上　集團震怒開除高層

▲韓國星巴克推出促銷活動，卻錯誤使用敏感字眼。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓1980年5月18日爆發光州民主化運動，全斗煥指揮戒嚴軍動用坦克掃射鎮壓民眾。昨（18）日，南韓迎來第46周年紀念日，豈料韓國星巴克卻推出「坦克日」（Tank Day）促銷活動，在販售保溫鋼杯的文宣更使用「猛敲桌子」等嘲諷學運人士敏感字眼。事後，其所屬的新世界集團祭出嚴懲措施，火速撤換星巴克執行長。

根據《韓聯社》，韓國星巴克於本月15至26日進行保溫鋼杯「Starbucks Tank Tumbler」促銷活動，18日當天還特別推出「坦克日」行銷，宣傳文宣使用「猛敲桌子」、「503」（南韓前總統朴槿惠入獄時的囚犯編號）等政治敏感字眼，相關內容被網友截圖瘋傳後，引發外界質疑，批評對歷史傷痛缺乏敏感度。

▲▼韓國星巴克推銷保溫鋼杯，使用「坦克日5/18」、「猛敲桌子」等敏感字眼。（圖／翻攝自韓網）

隨著爭議擴大，社群平台與網路論壇出現大量批評聲浪，認為相關行銷手法疑似消費嘲諷光州民主化運動，甚至涉及對特定歷史事件的不尊重，要求企業公開道歉並追究責任。據悉，南韓學運人士朴鍾哲1987年被逮後慘遭警方以水刑虐待拷問致死，年僅22歲，事後警方竟然甩鍋，聲稱「我大聲猛敲桌子後，（他）就死了！」

對此，韓國星巴克所屬的新世界集團會長鄭溶鎮火速祭出懲處措施，包括開除星巴克執行長孫貞鉉（音譯），且同步撤換參與執行此次促銷活動的高層主管。儘管孫貞鉉兩度發表聲明對外致歉，卻無法消除鄭溶鎮的怒火。集團強調，這是「最高等級」的處分，且由會長親自拍版。

▼戒嚴軍出動坦克鎮壓光州市民。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭溶鎮與其母親李明熙。（圖／達志影像）

鄭溶鎮今（19）日再度對外發表聲明，向518光州民主化運動罹難者、家屬、光州市民、朴鍾哲家屬道歉，強調對此次事件難辭其咎，是錯誤且無法被輕易原諒的錯誤行銷，而集團明顯缺乏對歷史與社會敏感議題的敏感度，「所有責任都由我扛起！」

鄭溶鎮宣布，將全面檢討企業決策流程與行銷內容審查制度，強化集團內部歷史教育與倫理訓練，要求包含自己在內等全體員工參與。同時，也將徹查事件發生與核准過程，並承諾對外公開調查結果，以防止類似爭議再次發生。