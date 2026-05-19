駁台灣籌碼論　美駐中大使：川普親向習表態「對台政策絕不變」

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前在訪問中的言論引發外界擔憂，是否會將對台軍售當作經貿談判的籌碼。對此，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）於18日透露，川普在「川習會」上已經非常明確地向中國國家主席習近平表態，美國在任內對台灣的政策絕對不會改變，並重申全面力挺台灣關係法等外交基石。

川普當面向習近平表態：堅守美國「一貫立場」

龐德偉18日在CNBC節目《Squawk Box》中接受主持人柯恩（Joe Kernen）專訪。面對主持人質疑川普是否為了經貿利益而選擇「棄台」，龐德偉隨即駁斥，並強調當時在川習會現場的自己看得一清二楚。他指出，隨後在總統專機上媒體對川普的連番提問，與會談當時的核心焦點並不相同。

「川普總統當時非常直接地向習近平表明，美國對台政策將維持一貫性。」龐德偉表示，美方會全面恪守《台灣關係法》、美中三項聯合公報以及對台「六項保證」。

他進一步闡述美方底線，即「不支持台灣獨立」，但同時「堅決反對兩岸之間出現任何脅迫行為」，美方由衷期盼看到和平解決方案，而維持區域的和平與穩定，事實上也是中方宣稱的共同目標。

澄清「籌碼論」疑慮 川普兩任對台軍售寫下紀錄

針對外界高度關注的軍售議題，龐德偉也拿出數據佐證，強調川普絕無將台灣當作談判籌碼的意圖。他指出，光是川普第一任期加上目前這個任期所批准的對台軍售總額，就已經比1979年美國制定《台灣關係法》以來，任何一位美國總統在任內批准的還要多出50%。

龐德偉直言，台灣問題對北京當局而言是重中之重，而川普在與習近平交手時，牢牢地守住了美方的原則，延續了美國過去40多年來的基本外交方針。

駁斥「戰略模糊」 大使：由台灣與中國人民決定未來

不過，主持人柯恩在訪問中也提出質疑，認為美國既不支持台獨，卻又反對中國動用武力或脅迫手段改變台灣現狀，這種「戰略模糊」的界線令人困惑。

對此，龐德偉並不認同「模糊」的說法。他回應，儘管數十年來外交界將此稱為戰略模糊，但對他而言這套政策的核心邏輯非常清晰，「我們不在兩岸之間選邊站，而是希望台灣與中國的人民自己去決定未來。我們唯一的堅持，就是不願看到脅迫的手段，更不希望最終演變成軍事衝突。」

龐德偉最後強調，川普這次的表態不僅沒有削弱美國的立場，反而讓政策的「明確性」大幅提升。同時，川普在會中也傾聽了習近平的看法，讓中方有機會詳細說明其立場，龐德偉認為這是一場「非常有建設性」的對話。