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天后夏奇拉獲賠償20億！　西班牙法院判政府「錯罰」

▲西班牙法院判定，該國政府應返還夏奇拉約20億元新台幣。（圖／翻攝自Instagram／shakira）

▲西班牙法院判定，該國政府應返還夏奇拉約20億元新台幣。（圖／翻攝自Instagram／shakira）

記者張靖榕／綜合報導

西班牙馬德里法院裁定，稅務機關錯誤追討哥倫比亞流行天后夏奇拉（Shakira）2011年的稅款，要求西班牙政府返還超過5500萬歐元（約新台幣20億元）的款項與相關罰金。

西班牙政府當年認定夏奇拉應繳巨額罰款

根據法院18日公布聲明，西班牙稅務機關先前認定夏奇拉於2011年在西班牙停留超過183天，因此應被視為稅務居民，並於2021年對她祭出巨額罰款。

法院「翻案」

不過，馬德里高等法院「國家法院」（Audiencia Nacional）裁定，夏奇拉當年實際只在西班牙停留163天，未達稅務居民標準，因此不需繳納相關個人所得稅。

夏奇拉與其律師團隊同日發表聲明，稱這項判決是「決定性且具有歷史意義的裁定」。她表示，「在超過8年的時間裡，我遭受殘酷的公開攻擊、摧毀名譽的行動，以及無數失眠夜晚，最終甚至影響我的健康與家人的生活，如今法院終於還原真相。」

夏奇拉並指控，整起案件過程中，大量資訊遭外流、扭曲與放大，藉由她的名字與公眾形象，向其他納稅人釋放威嚇訊號。法院則強調，此次判決僅涉及2011年稅務問題。

夏奇拉逃稅

至於另一件涉及2012年至2014年的逃稅案件，夏奇拉已於2023年與檢方達成和解。她當時承認相關指控，並同意支付全部欠稅與額外罰款。

根據巴塞隆納檢方當時聲明，夏奇拉共支付1750萬歐元，其中包含欠稅、利息以及730萬歐元罰金。檢方原先曾要求對她判處超過8年徒刑，但最終和解條件改為支付額外罰款，以取代實際入監服刑。

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