加州最大清真寺傳槍擊！2少年掃射釀3死　犯後躲車內自戕

▲加州最大清真寺傳槍擊釀3死。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州聖地牙哥當地時間18日中午驚傳一起重大槍擊案！兩名少年槍手闖入當地最大的伊斯蘭中心開槍掃射，造成清真寺外3名男子身亡，其中包括一名保全。大批警力隨後在附近一輛汽車內，發現兩名嫌犯皆已開槍自殺身亡。目前警方與聯邦調查局（FBI）已介入，整起案件將朝「仇恨犯罪」方向調查。

寺外掃射3死 保全肉身阻擋

根據《路透社》報導，這起槍擊事件發生在18日接近中午12時左右。兩名武裝槍手突然在聖地牙哥伊斯蘭中心（Islamic Center of San Diego）外瘋狂開槍。當緊急應變小組與大批執法官員接獲報案趕抵現場時，在建築物外發現了3名男子倒臥在血泊中，遭槍擊重傷，隨後確認皆已不幸身亡。

死者當中包含一名清真寺的保全人員。聖地牙哥警察局長瓦爾（Scott Wahl）在記者會上特別讚揚了這名保全的英勇表現，指出他當時極有可能在第一時間挺身阻止嫌犯，才成功遏止了更慘重的流血衝突，避免更多無辜民眾受害。

犯後逃進死胡同？ 2嫌車內自戕

槍擊案發生後，現場一度陷入極度恐慌，警方隨即展開大規模搜捕。不久後，警方便在距離現場不遠處、一輛停在馬路中央的汽車內，發現了兩名嫌疑人的遺體。

警方證實，這兩名涉嫌行凶的槍手年紀非常輕，分別只有17歲與19歲。兩人被發現時已經身亡，身上均有顯然是開槍自戕的彈孔，並在車內留下作案槍枝。

▲加州最大清真寺傳槍擊。（圖／路透）



百名學童全平安 FBI介入朝仇恨犯罪偵辦

由於案發的聖地牙哥伊斯蘭中心是該郡規模最大的清真寺園區，內部還附設一所日間學校，案發當時有許多孩童正在裡面上課。所幸在槍擊案發生後，校方與警方在第一時間清查人數，確認園區內的所有孩童均安全無虞，結束一場虛驚。

針對這起慘劇的犯案動機，警察局長瓦爾強調，當局目前正將此案嚴格朝向「仇恨犯罪」方向偵辦，並已邀請聯邦調查局（FBI）加入聯合調查，目前仍在全力拼湊所有細節，以釐清引發槍擊的導火線。

此外，在距離清真寺幾個街區外，隨後也傳出有零星子彈射向一名園藝人員，所幸該名園藝人員並未受傷。警方表示，目前尚未排除這兩起槍擊事件的關聯性，仍有待進一步調查釐清。

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