馬斯克告OpenAI案敗訴！　陪審團認定提告「太晚了」

▲馬斯克敗訴。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦陪審團18日裁定，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）對OpenAI及其共同創辦人提起的訴訟已超過法定追訴時效，判定OpenAI勝訴，也替矽谷近年最受矚目的法律攻防之一劃下句點。

法院認定：馬斯克的指控已超過法定期限

法新社報導，這場歷時3周的審判期間，多位科技界重量級人物輪番出庭。馬斯克主張，開發ChatGPT的OpenAI轉向獲利導向商業模式，違背當初創立時的非營利使命。

不過，奧克蘭聯邦法院陪審團認定，馬斯克對OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、總裁布羅克曼（Greg Brockman）、OpenAI基金會以及微軟（Microsoft）提出的相關指控，均已超過法定期限，因此駁回核心主張。

先前要求陪審團提供諮詢意見的法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）隨後接受並確認陪審團決定。

OpenAI勝訴 商業轉型得以持續

這項裁定也讓OpenAI避開可能影響公司未來發展的重大法律風險。若馬斯克勝訴，OpenAI可能被迫恢復非營利架構，不僅將衝擊其首次公開募股（IPO）計畫，也可能破壞與微軟、亞馬遜（Amazon）及軟體銀行（SoftBank）等主要投資人的合作關係。

OpenAI律師薩維特（William Savitt）在法院外表示，「陪審團的裁定證明，這起訴訟是一場試圖破壞競爭對手的虛偽行動。」他說，馬斯克雖可提出自己的說法，但「9名陪審員認定，那只是故事，而不是事實。」

根據彭博（Bloomberg News）報導，馬斯克已表示將向第九巡迴上訴法院提出上訴。