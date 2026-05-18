日市長爆不倫下屬　女公務員「被小三」喊冤！4行為認定權勢性騷

▲村上卓哉去年2月爆與女下屬搞不倫戀，他為此開記者會道歉。（翻攝自X@asahi）

圖文／鏡週刊

傻眼！日本福岡縣田川市市長村上卓哉去年爆與女下屬搞不倫戀，但卻遭對方打臉兩人關係是「被迫同意」。如今市府委託的第三委員會認定，村上卓哉行徑已構成性騷擾，「難以認定職員為自願同意」。

據《讀賣新聞》報導，55歲村上卓哉去年2月坦承，曾在公務出差期間與女性職員發生不適當關係，並認了「是不倫關係」，為此向社會大眾道歉，並將任期至明年4月的薪資減半50%。孰料，該女公務員不甘「被小三」，去年3月主張兩人關係是基於「被迫同意」，認為遭到市長性騷擾。

田川市政府去年8月設立由3名律師組成的第三方委員會調查此案。負責調查事實的第三方委員會今（18日）認定村上卓哉的行為已構成性騷擾，包含在公務車內牽手、在卡拉OK店內發生肢體接觸、首次性行為與之後持續的性行為，「無法認定這些行為是基於當事職員的自由意願同意。」

市府高層表示，村上卓哉將在詳細檢視調查結果後，公布後續應對方式，今日上午出席市議會厚生委員會時，回應：「待了解第三方委員會的調查內容後，會進行詳細檢視並向外界說明。」此外，市議會方面，已通過對村上市長的問責決議案，但其不信任案則已兩度被否決。

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