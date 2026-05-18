伊朗全民備戰？街頭擺攤「指導用槍」　官媒主播示範開火

▲4月17日德黑蘭一場慶祝全國女童節的政府集會上，一名男孩在玩玩具槍。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

隨著美國總統川普發出警告，中東情勢再現升溫跡象。CNN指出，伊朗國內民眾的備戰氛圍也日益濃厚，不僅街頭出現槍械販售攤位，官媒主播甚至平民也都紛紛學習使用武器。

川普最新警告 反美示威繼續上演

川普17日在真相社群（Truth Social）發文警告，「對伊朗來說，時間正在一分一秒地流逝，他們最好開始行動，趕快，否則將會蕩然無存。」以色列總理辦公室也證實，納坦雅胡17日晚間與川普通話，討論了重啟對伊朗戰事的可能性。

在伊朗，受政府支持的夜間反美示威持續進行中，數千位民眾走上街頭，揮舞國旗並高喊「美國去死」口號。年輕女性緹安娜（Tiana）說，「我準備好為我的國家和人民犧牲生命」，對川普威脅不以為然。

一名年長男性說，「我們需要核能、潔淨能源而非核彈。川普知道我們沒有核彈，但還是攻擊我們。」另一名示威者法蒂瑪（Fatima）自稱在倫敦與杜拜長大，她認為不論伊朗是否按照川普說的去做，都會遭受攻擊，「我們知道戰爭還沒結束，也知道川普不會真的談判」。

▼戰爭爆發以來，當局支持的反美示威持續進行中。（圖／達志影像／美聯社）



街頭公開賣槍 民眾武裝備戰



CNN記者指出，這些反美示威已持續將近3個月，但街頭近日卻開始出現公開販售槍械的攤位，平民在那裡接受基本的武器使用培訓，「顯示強硬的伊朗當局正讓人民為進一步衝突做準備」。

在德黑蘭瓦納克廣場（Vanak Square）附近的槍械攤位，一名身穿黑色罩袍的女性正在學習操作AK-47突擊步槍，旁邊的蒙面軍裝男子正在耐心指導如何拆卸與組裝。不遠處，一名小女孩正在把玩未裝填子彈的卡拉希尼科夫步槍（Kalashnikov），她瞄準天空扣下扳機，再把武器還給笑容滿面的教練。

▼4月17日的集會高達數千名婦女及年輕女性參加，其中不少人持槍。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗國家電視台也不斷呼籲民眾武裝起來，許多頻道直接播送主播持槍畫面。Ofogh頻道主播侯賽因（Hossein Hosseini）接受革命衛隊（IRGC）成員指導後，不慎開槍射穿攝影棚天花板。Channel-3頻道女主播納希里（Mobina Nasiri）手握突擊步槍向觀眾們說，「現在我也像你們所有人一樣，可以學習如何使用它了。」

▼一名伊朗國家電視台主播在攝影棚接受槍械教官指導，主播稍早曾對一面阿聯國旗開槍。（圖／路透）

شیعه سان در حال آموزش استفاده از کلاشنیکف و شلیک وسط استودیو صداسیما



The Terrorist Islamic Regime’s state television is broadcasting live Kalashnikov (AK-47) training sessions, complete with real shots inside the studio.



What the actual heck is going on in occupied Iran? pic.twitter.com/JAVpYqlM9j — Soheil???????? (@Sohheiill) May 16, 2026

仍有反戰聲音 CNN記者直擊

不過，並非所有伊朗人都渴望衝突。

在塔吉里什廣場（Tajrish Square）附近的寧靜公園內，民眾悠閒喝茶，翻閱書攤上的書籍，情侶手牽手散步。一位大學教授匿名透露，她與丈夫都很希望伊朗改變，「我們只想在一個正常國家裡生活，讓孩子們擁有未來。」另一名年輕女性也說，「我們想要和平。」

▼美伊停火期間，德黑蘭的日常生活。（圖／路透）