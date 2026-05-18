巴基斯坦消息人士：伊朗結束戰爭修訂案已轉交美國

▲圖為伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）5月17日和巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）會面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦消息人士18日告訴路透，巴基斯坦已向美國轉交伊朗提出旨在結束中東衝突的修訂案，並稱「時間已經不多了」。

半島電視台、伊朗國際等報導，伊朗外交部發言人稱，伊朗與美國之間的談判正透過巴基斯坦居中調停，德黑蘭和華府雙方都已針對伊朗近期提出的提案送交回覆意見。

伊朗媒體稱美國提五點清單

此前，伊朗媒體法斯通訊社（Fars）指出，美方對於伊朗擬議的終戰談判提出5項條件，分別是美國拒絕針對戰爭爆發以來對伊朗的損害支付任何賠償、伊朗須把400公斤高濃縮鈾庫存移交美國、伊朗只能保留一座核設施繼續運作、美國不打算釋出伊朗超過25%的凍結資產、美方以停止各戰線敵對行動當作啟動談判的前提。

法斯通訊社這份報導並未提供消息來源。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）則是予以駁斥。

不過巴格赫里也說，伊朗深知如何回應其對手，且美國已經意識到威脅和經濟壓力無法阻止伊朗追求其權利。

川普：伊朗希望達成協議

在此之際，美國總統川普接受Fortune訪問時表示，伊朗迫切希望達成協議，但指責德黑蘭在雙方討論達成共識後又反覆更改條款。

川普稱，「我可以告訴你一件事——他們非常渴望簽協議。可是他們談好了一個協議，然後卻給你一份跟當初談定內容毫無關係的文件」。

川普也說，在衝突結束之前，各項經濟數據都無法得到全面評估，「在戰爭結束之前，你無法真正解讀這些數字」。