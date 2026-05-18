李在明政府首份《統一白書》曝！認「和平兩國關係」　盼溝通和解

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明政府今（18）日發布首份《統一白書》，正式將兩韓關係定調為「以統一為志向的和平兩國關係」，強調必須承認南韓與北韓「兩個國家」的政治現實，並以和平共存為目標推動政策。相較前一任的尹錫悅政府強調施壓北韓與重視北韓人權問題，李在明政府的兩韓策路線出現大幅轉變。

根據韓媒《韓聯社》報導，南韓統一部18日發行《2026統一白書》，副標題則為「2025韓半島和平共存紀錄」，這也是歷年來統一白書首次加上副標題。南韓統一部表示，這象徵政府希望把原本完全中斷的南北韓關係，逐步轉向和平共存。

統一白書在第一章「韓半島和平共存政策」指出，李在明政府提出3大原則，包括「不否定北韓體制、不追求吞併統一、不進行敵對行為」，推動南北韓和平共存與共同發展。內容更首度在官方文件中明確寫道，對於北韓主張的「敵對兩國關係」，南韓有必要轉變為「以統一為目標的和平兩國關係」。

統一白書提到，「考量到南北韓事實上以兩個國家形式存在的現實，希望建立一種在追求統一前提下的和平共存關係。」這也代表李在明政府實際上已調整過去以統一為核心的對北論述。

▲從南韓京畿道坡州市望向另一端的北韓開城。（圖／達志影像）

報導指出，與尹錫悅政府時期主打「大膽構想」、「815統一獨立宣言」，強調對北韓施壓的基調不同，李在明政府更重視降低南北韓軍事緊張與恢復對話。統一白書表示，李在明政府上台後停止對北韓空飄傳單與邊境擴音喊話，是為了緩解軍事緊張與恢復互信，所採取的先發性、階段性措施。

此外，統一白書也強調，未來將推動恢復《九一九軍事協議》，透過南北韓對話簽署暫稱「南北韓基本協定」，建立和平共存的制度基礎。

據悉，政策方向的改變也反映在用詞統計上。統一白書中「和平」或「和平共存」相關詞彙，從前一年的108次暴增至627次；「會談」與「對話」也從50次增加至114次。相反地，「北韓人權」從288次大減至47次，「自由」則從118次驟減至16次。

另外，「統一」與「和平統一」相關詞語，也從1305次減少至899次。過去大量使用的「脫北者」稱呼，則改以「北鄉民」取代，出現次數也從412次降至42次。

不過，儘管李在明政府持續釋出和解訊號，南北韓關係實際上仍未恢復。白書統計顯示，兩韓人員往來已連續5年掛零，兩韓貿易額也連續3年完全中斷。自1995年開始的對北韓人道援助，更連續2年完全沒有執行。

目前南北韓聯絡管道，也仍停留在2023年4月7日遭北韓單方面切斷後的狀態，至今尚未恢復。