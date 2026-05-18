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驚悚瞬間！火車攔腰撞公車8死　泰駕駛「竟被驗出是毒駕」

▲▼泰國曼谷16日發生「火車撞公車」的重大事故，造成8人罹難、數十人輕重傷。（圖／路透）

▲公車被貨運列車撞上。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷16日發生「火車撞公車」的重大事故，造成8人罹難、數十人輕重傷。根據最新調查結果，肇事的貨運列車駕駛接受毒品檢測，結果呈現陽性反應，已被起訴危險駕駛罪名，而事發瞬間的監視器畫面也在社群媒體瘋傳。

最繁忙路口「塞車釀災」

這起事故16日下午發生在曼谷的阿索克-丁登（Asoke-Din Daeng）平交道，也是曼谷最繁忙的路口之一。

由於嚴重塞車，不僅平交道柵欄無法正常降下，一輛公車也因此被迫停在鐵軌上。未料，貨運列車此時高速衝來，攔腰撞上無處閃躲的公車，引發熊熊大火。

火車煞不住　未來強制檢測

警方並未透露肇事列車駕駛的尿液中驗出何種毒品。不過除了他以外，公車司機、負責操作柵欄的工作人員也被起訴。

泰國鐵路運輸局局長皮謝（Pichet Kunadhamraks）表示，列車黑盒子初步判讀顯示，緊急煞車系統直到距離公車僅剩大約100公尺時才啟動，煞車距離根本不足以避免撞擊。當局已下令，所有列車駕駛及鐵路工作人員在上班前都須接受藥物與酒測。

▼這場重大車禍引發曼谷交通問題的檢討聲浪。（圖／路透）

▲泰國曼谷發生重大車禍事故。（圖／路透）

▲泰國曼谷發生重大車禍事故。（圖／路透）

交通亂象「風險正常化」

泰國結構工程師協會理事長阿蒙（Amorn Phimarnmas）指出，該平交道每日通過車輛估計超過10萬輛，已超過此類路口的安全承載上限。在這個平交道，機車騎士為了不被經過的火車拖延時間，經常冒險「鑽過」柵欄。

此外，鐵路修建完成很久之後，周遭道路與建設才逐漸發展起來，長年下來形成「風險正常化」現象，「風險變成了日常，人們都覺得『應該沒事』，就這樣一天天過去，直到釀成我們眼前這場災難為止。」

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