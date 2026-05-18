緬甸規模5.3地震！泰國多地有感　曼谷高樓搖晃

▲緬甸18日發生地震，泰國曼谷有感。（圖／翻攝自USGS）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸南部沿海地區18日上午發生規模5.3地震，泰國曼谷高樓與部分地區也有感。Nation Thailand報導，根據泰國地震觀測部門數據，這起地震發生在泰國當地上午9時5分，震源深度約10公里，震央位在達府湄索西南方約247公里處。

曼谷居民通報 高樓明顯晃動

根據提交給泰國氣象局的通報，曼谷多個地區感受到搖晃，特別是辦公大樓、醫療機構、公寓及其他高層建築，包括挽叻（Bang Rak）、沙吞（Sathon）等地。部分居民感到頭暈，看到窗簾、燈具或吊燈搖晃，發現瓶中的水在晃動，或感覺建築物輕微震動；許多通報來自高樓層，包括10至24樓的辦公室和公寓住戶。

除了曼谷，暖武里府、清邁府也出現輕微搖晃。地震發生後，尚無嚴重災害或傷亡的相關報告。