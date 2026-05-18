三星5萬人罷工倒數！法院急出手「晶圓廠不能停」　李在明發聲了

▲三星電子工會4月23日在位於京畿道平澤市的三星電子平澤廠區前進行抗議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

三星電子工會不滿績效分紅與薪資制度，擬自21日起展開長達18天總罷工、預計最多5萬人參與。在此之際，勞資雙方進入政府調解的最後協商階段，而法院更裁定支持資方的禁制令、要求工會必須維持半導體生產線「基本人力規模」。南韓總統李在明則公開呼籲勞資雙方，應互相尊重勞動權與企業經營權。

三星電子勞資圍繞績效分紅制度與上限爭議陷入僵局。中央勞動委員會18日至19日展開第二輪「事後調解」，協商從上午10時一路進行至晚間7時，必要時可能延長。中勞委會指出，本次談判將聚焦「績效獎金財源基準」、「上限設定」等核心分歧。

根據《韓聯社》，雙方在會前已於週末進行多次預備會談，但在績效獎金透明化、制度化與上限廢除等議題的見解仍存巨大分歧。由於工會預告21日起啟動總罷工，外界普遍認為本輪調解幾乎是「最後一次談判機會」。與此同時，南韓國務總理金民錫更表態，不排除動用緊急調整權停止罷工，引發勞方強烈反彈。

▲針對罷工事態，三星電子會長李在鎔16日下午彎腰致歉，朗讀聲明稿。（圖／VCG）

在司法層面，水原地方法院今（18）日裁定，部分認定三星電子提出的禁制令聲請成立，因此大幅限制工會罷工行為。法院要求，罷工期間涉及安全防護、設備維護與產品防變質等作業，必須維持「與平時相同水準的人力、運作時間與規模」，否則不得阻礙執行。

法院認為，半導體製程高度精密，一旦設備受損或晶圓變質，將付出巨大的修復成本與時間，對全球供應鏈造成連鎖衝擊，屬於無法以金錢彌補的重大損害。

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

法院要求，三星電子工會不得以占領設施或阻礙其他員工出入等方式進行抗爭，否則違者將面臨每日最高1億韓元的罰款。不過，法院也駁回部分資方請求，例如對個別工會成員「全面禁止施壓或設施占領」等過度限制條款，認為未必具有必要性。

李在明18日透過社群平台X發文表示，「在自由民主與資本市場經濟體制下，企業經營權與勞動權同樣重要」，強調勞資雙方應相互尊重與讓步。