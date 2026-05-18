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川普剛走、普丁就到！學者：習普會「可能也要談台灣」

▲▼ 俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁將於19至20日訪問北京，距離美國總統川普離開中國僅短短4天。大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員韋伯斯特（Joseph Webster）認為，台灣問題很可能也成為這次「習普會」的潛在核心議題，習近平可能趁機與普丁敲定更多能源合作，為未來可能發生的台海衝突預做準備。

習普也談台灣　可能還有能源協議

韋伯斯特表示，「台灣可能是習普會潛在焦點」，屆時北京可能尋求與莫斯科簽署更多化石燃料協議，確保在未來發生衝突時能夠獲得能源供應。他指出，擴大俄羅斯輸往中國的石油管線運輸量，「在台灣發生突發狀況時，將顯著強化北京的石油安全」。

事實上，俄羅斯持續敦促中國推動「西伯利亞力量-2」（Power of Siberia-2）天然氣管線計畫，該管線能讓兩國之間的天然氣運輸量增加500億立方公尺。

▲▼ 俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

中俄關係緊密　能源出口都是關鍵

中國官媒《環球時報》18日報導，美俄總統接連訪問北京，顯示中國「正迅速成為全球外交的核心焦點」，並強調在後冷戰時代，一個國家在同一週內相繼接待美俄領導人，可謂極其罕見。

《衛報》也指出，對西方而言，中俄緊密關係仍是一個持續令人擔憂的問題，尤其自從莫斯科對烏克蘭發動全面入侵之後。西方外交官與分析人士都認為，中國對俄羅斯的經濟與外交支援，有助於這場衝突延續下去。習近平與普丁已會面逾40次，遠遠超過習近平與西方領導人的見面次數，關係緊密更是可見一斑。

2022年烏俄戰爭爆發以來，中俄雙邊貿易規模屢創新高，中國購買了俄羅斯超過1/4的出口商品。而中國大規模採購俄羅斯原油，也為莫斯科提供數千億美元收入，使其能夠投入烏克蘭戰爭。

芬蘭非營利智庫「清潔空氣與能源研究中心」（CREA）統計，自從全面入侵以來，北京已從俄羅斯購入超過3670億美元的化石燃料，這些採購也支持著中國能源安全，而這一點在中東衝突爆發、荷莫茲海峽封鎖之際顯得格外重要。

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