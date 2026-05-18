「醉男當眾DIY」全機緊急折返！　他機上猥褻恐被關3年

▲飛機一落地，自慰男子就被警察帶走。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞航空（Avianca）發生離譜事件，一名男子搭機時，竟在座位上公然自慰，嚇壞周遭乘客。最終，客機緊急折返，他也立刻被上銬逮捕。

噁男酒醉DIY 全機折返

《太陽報》報導，這起事件發生在12日一架由哥倫比亞首都波哥大（Bogotá）飛往西班牙馬德里的航班。

根據其他乘客說法，該男子入座時就已明顯喝醉，起飛不久後對其他乘客表現出敵意行為。沒想到，他接下來竟變本加厲，直接在座位上進行不雅行為。

機長得知消息後，立刻決定折返，並向地面管制請求緊急協助。他表示，之所以提出協助要求，是因為機上發生「不可接受、破壞秩序且危害飛安的乘客行為」。

#Noticias | ⚠️ El vuelo AV10 de Avianca, con ruta Bogotá-Madrid, regresó a la capital tras un presunto caso de acoso sexual a bordo.



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客機一降落在波哥大埃爾多拉多國際機場（El Dorado International Airport），2名警察迅速登機，在眾目睽睽之下逮捕這名男子。排除狀況之後，客機才又再度啟程飛往馬德里。

當地執法機關已正式展開調查，至於是否有乘客提出正式告訴，目前尚不明朗。

航空公司譴責 他恐面臨刑期

哥倫比亞航空發言人事後強烈譴責該名乘客的失序行為，並重申公司對任何形式騷擾、性行為不端及機上滋事採取零容忍立場。

刑事律師桑克萊門特（Juan Camilo Sanclemente）表示，依據哥倫比亞刑法，該男子在商業航班上騷擾和猥褻他人，恐面臨最高3年又2個月的有期徒刑，也可能遭民航局及航空公司列入黑名單，永久限制搭機。