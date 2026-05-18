撿到中獎彩券！男主動歸還失主　2個月後「爽中1800萬頭獎」

▲美國男子撿到中獎彩券後主動歸還失主，2個月後自己竟幸運贏得1800萬元頭獎。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國南卡羅來納州（South Carolina）一名男子，日前在加油站地板撿到一張價值500美元（約新台幣1.6萬元）的中獎彩券，但他沒有占為己有，反而主動交還失主。沒想到2個月後，好運真的降臨在自己身上，男子竟意外中得58.6萬美元（約新台幣1800萬元）頭獎，讓他開心直呼「也許我的故事，能鼓勵更多人去做正確的事」。

綜合外媒報導，根據南卡羅來納州教育彩票中心（South Carolina Education Lottery）表示，這名男子今年2月在加油站地板上，撿到一張中得500美元的Pick 3彩券。

男子當下並沒有把彩券拿走，而是交給店經理，並表示如果有人回來找彩券，再通知他。之後失主真的返回尋找，而男子也信守承諾，把彩券物歸原主。男子事後表示，自己當時就有種預感，「做了這件好事後，遲早會中大獎」。

沒想到，男子的預感真的成真，4月25日，男子購買了一張《Palmetto Cash 5》彩券，結果5個號碼全部命中，贏得高達58.6萬美元的巨額獎金。

據了解，命中5個號碼的機率只有85萬6068分之一。男子受訪時也表示，他覺得自己的人生很幸運，可以用這筆獎金去幫助別人，「也許我的故事，能鼓勵更多人去做正確的事」。

延伸閱讀

▸ 不捨！名廚經營23年餐廳將熄燈 郭主義：謝謝一路支持的每位朋友

▸ 看新聞才去查！結婚8年3名女兒皆非親生 男崩潰痛訴：人生都被毀了

▸ 原始連結