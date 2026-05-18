　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

撿到中獎彩券！男主動歸還失主　2個月後「爽中1800萬頭獎」

撿到中獎彩券！他主動歸還失主　2個月後竟「爽中1800萬頭獎」

▲美國男子撿到中獎彩券後主動歸還失主，2個月後自己竟幸運贏得1800萬元頭獎。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國南卡羅來納州（South Carolina）一名男子，日前在加油站地板撿到一張價值500美元（約新台幣1.6萬元）的中獎彩券，但他沒有占為己有，反而主動交還失主。沒想到2個月後，好運真的降臨在自己身上，男子竟意外中得58.6萬美元（約新台幣1800萬元）頭獎，讓他開心直呼「也許我的故事，能鼓勵更多人去做正確的事」。

綜合外媒報導，根據南卡羅來納州教育彩票中心（South Carolina Education Lottery）表示，這名男子今年2月在加油站地板上，撿到一張中得500美元的Pick 3彩券。

男子當下並沒有把彩券拿走，而是交給店經理，並表示如果有人回來找彩券，再通知他。之後失主真的返回尋找，而男子也信守承諾，把彩券物歸原主。男子事後表示，自己當時就有種預感，「做了這件好事後，遲早會中大獎」。

沒想到，男子的預感真的成真，4月25日，男子購買了一張《Palmetto Cash 5》彩券，結果5個號碼全部命中，贏得高達58.6萬美元的巨額獎金。

據了解，命中5個號碼的機率只有85萬6068分之一。男子受訪時也表示，他覺得自己的人生很幸運，可以用這筆獎金去幫助別人，「也許我的故事，能鼓勵更多人去做正確的事」。

延伸閱讀
不捨！名廚經營23年餐廳將熄燈　郭主義：謝謝一路支持的每位朋友
看新聞才去查！結婚8年3名女兒皆非親生　男崩潰痛訴：人生都被毀了
原始連結

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 0780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中「金殿888」獨居男陳屍床上　外送員嚇壞
00405A、00404A今進場募集　發行價10元
說要回新竹…29歲男死在宜蘭　家人心碎了
三星大罷工　法院急出手「晶圓廠不能停」：違者每天罰1億
IU二度道歉　自責：感到羞愧
邊佑錫道歉了　發聲：我思考不周
K-SPARK開唱！韓流拼盤炸高雄　東森會員直通「神席」免搶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

三星5萬人罷工倒數！法院急出手「晶圓廠不能停」　李在明發聲了

「醉男當眾DIY」全機緊急折返！　他機上猥褻恐被關3年

撿到中獎彩券！男主動歸還失主　2個月後「爽中1800萬頭獎」

緬甸規模5.3地震！泰國多地有感　曼谷高樓搖晃

北韓落實敵對兩國論！邊境狂修「戰術道路」　爆炸聲、軍車全曝光

畫面瘋傳！「薯條塞入嘴」再放回盒中　美麥當勞女店員遭開除

傳古巴秘購逾300架無人機「擬攻擊美軍基地」　美正評估威脅

6名美國人慘遭南韓李在明政府拘禁　共和黨震怒：只因「空飄氣球」

跳水奪命！18公尺巨岩躍下　美「雙學位高材生」溺斃

伊波拉爆發！傳多名美國人接觸疑似病例　CDC緊急應變

孫安佐遭聲押禁見！　經紀人交保認了「管不動」決定卸任

賴清德曝「台獨2意涵」　台灣前途決議文+蔡英文4堅持是國家政策

意外載走偷上車的小女孩　司機聽見哭聲反應超暖心

孫安佐經紀人交保　認「管不動」決定卸任

蘇巧慧酸李四川恐讓新北變細漢　蔣萬安：川伯看起來像我細漢？

午後中南部留意較大雨勢　未來一周全台高溫30度以上

狄鶯護孫安佐：他傷害到誰了　酒後崩潰淚訴「都是我的錯」

(無字)高雄轎車200m連環撞4車！駕駛撞進工廠慘死　車內搜出毒品

飛車撞擊畫面曝！高雄男連撞4車釀5傷　逆衝工廠撞成廢鐵慘死　

雙手上銬畫面曝！孫安佐自製武器噴數十公尺火焰　遭羈押上囚車

三星5萬人罷工倒數！法院急出手「晶圓廠不能停」　李在明發聲了

「醉男當眾DIY」全機緊急折返！　他機上猥褻恐被關3年

撿到中獎彩券！男主動歸還失主　2個月後「爽中1800萬頭獎」

緬甸規模5.3地震！泰國多地有感　曼谷高樓搖晃

北韓落實敵對兩國論！邊境狂修「戰術道路」　爆炸聲、軍車全曝光

畫面瘋傳！「薯條塞入嘴」再放回盒中　美麥當勞女店員遭開除

傳古巴秘購逾300架無人機「擬攻擊美軍基地」　美正評估威脅

6名美國人慘遭南韓李在明政府拘禁　共和黨震怒：只因「空飄氣球」

跳水奪命！18公尺巨岩躍下　美「雙學位高材生」溺斃

伊波拉爆發！傳多名美國人接觸疑似病例　CDC緊急應變

勤美UNIQLO撤出！300坪大店全面改裝　10年海線首店也熄燈

高蛋白飲食超夯　醫示警「糖尿病患」血糖失控風險增

被指刪凍預算「滅國防再助文化統戰」　柯志恩：綠委凍更多

台灣超商28元貝果紅到韓國！妹子開代購加價2倍　網驚：好神奇

台中「金殿888」大樓傳死亡案！送餐員赫見獨居男陳屍床上

蔣萬安嗆綠刪台獨黨綱　簡舒培：認同國民黨綱有「統一」嗎？

張學友出聲了！　霸氣告白孫燕姿「不要放棄」：樂壇需要妳

孫安佐「檢聲押理由VS.法院認定」　狄鶯孫鵬最快探兒時間曝

2026夏季《魔女宅急便》音樂劇飛進台灣　舞台半空重現經典飛行場景

台股漲多震盪　富邦、聯博2檔主動式水ETF今進場募集

【誰比較害怕】唱歌唱一半吉祥物驚喜登場！易驚體質直接嚇到他緊急撤回XD

國際熱門新聞

老公生日收最狠禮物！人妻載他到小三家門口：下車吧我要離婚

全球幸福城市出爐！台灣「這2座城市」入榜

大阪道頓堀火災！火勢從餐廳蔓延4棟建築

快訊／美海軍2架噴射機空中相撞墜毀　4機組員彈射逃生

18個月後台灣不重要？美創投家挨轟無知

大阪道頓堀火災　台灣遊客急避難

爆紅萌猴Panchi出事了！詭異玩偶人闖猴山

北韓女足入境南韓　「甩態」閃離仁川機場

高麗佛像「歸還」日本後　韓要求允許複製

川普訪中團登機前「所有中國物品」全丟垃圾桶

川普警告伊朗不同意協議將蕩然無存　傳開戰情室會議

赴日存750萬！男返國驚覺「錢全被花光」

中國未來5年恐犯台　川普幕僚「高度擔憂」

美貿易代表：川普考量對台軍售　美中因素互相牽動

更多熱門

相關新聞

《我的王室死對頭》林智妍激瘦8公斤

《我的王室死對頭》林智妍激瘦8公斤

從《人間中毒》的清純魅惑到《黑暗榮耀》的惡女朴涎鎮，林智妍不僅用演技征服觀眾，那數十年如一日的零贅肉身材更是令人驚嘆。近期在黑馬韓劇《我的王室死對頭》中，她再次展現了一線女演員的實力與號召力。

掀馬桶蓋劇毒眼鏡王蛇竄出　遊客尖叫逃命

掀馬桶蓋劇毒眼鏡王蛇竄出　遊客尖叫逃命

老公生日收最狠禮物！人妻載他到小三家門口：下車吧我要離婚

老公生日收最狠禮物！人妻載他到小三家門口：下車吧我要離婚

明8縣市大停水「最長10小時」　影響範圍曝

明8縣市大停水「最長10小時」　影響範圍曝

12生肖本週運勢　屬豬者榮登事業、財運、愛情三冠王

12生肖本週運勢　屬豬者榮登事業、財運、愛情三冠王

關鍵字：

周刊王彩券中獎

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳「指甲顏色」吸115萬人關注！

遭轟無情切割！孫安佐經紀人重讀深夜發4聲明　

陸女遊客高空墜亡「不是沒綁緊」　調查真相令人發毛

老公生日收最狠禮物！人妻載他到小三家門口：下車吧我要離婚

結束20年代理！「小雨傘」全台將撤櫃

狄鶯遭批「慈母多敗兒」　她反駁點出孫安佐走歪關鍵

警關門「逼女脫到剩內衣」！離譜過程曝光

民進黨老將初選落敗　宣布以無黨籍參選

女吃飯突斷片醒來裸身躺摩鐵　名醫鄭文芳同模式下藥性侵

20歲女打疫苗仍狂長菜花！醫聽原因鼻酸

不敗教主陳重銘評孫安佐案：不要再救了

勞保繳24年竟一毛領不到！專家揭「差一點」致命陷阱

健身房傳刺鼻焦味！男負責人搶救仍不治

阿公問「要不要爽」搖女移工帳篷、半夜爬上床！影片曝

台股沒崩只是換人漲　操盤手點名接棒族群

更多

最夯影音

更多
孫安佐遭聲押禁見！　經紀人交保認了「管不動」決定卸任

孫安佐遭聲押禁見！　經紀人交保認了「管不動」決定卸任
賴清德曝「台獨2意涵」　台灣前途決議文+蔡英文4堅持是國家政策

賴清德曝「台獨2意涵」　台灣前途決議文+蔡英文4堅持是國家政策

意外載走偷上車的小女孩　司機聽見哭聲反應超暖心

意外載走偷上車的小女孩　司機聽見哭聲反應超暖心

孫安佐經紀人交保　認「管不動」決定卸任

孫安佐經紀人交保　認「管不動」決定卸任

蘇巧慧酸李四川恐讓新北變細漢　蔣萬安：川伯看起來像我細漢？

蘇巧慧酸李四川恐讓新北變細漢　蔣萬安：川伯看起來像我細漢？

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面