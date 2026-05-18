傳古巴秘購逾300架無人機「擬攻擊美軍基地」　美正評估威脅

▲據傳古巴持續向俄伊購買無人機。圖為伊朗製「見證者」（Shahed 136）無人機。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

美媒Axios於17日引述機密情報報導，古巴秘密向俄羅斯與伊朗採購逾300架軍用無人機，並且正在討論利用這些無人機，攻擊位於關塔那摩灣（Guantanamo Bay）的美國海軍基地及軍艦，甚至是佛州礁島城市基韋斯特（Key West）。

古巴持續購入無人機 美官員坦言擔憂

美國官員透露，古巴自2023年以來持續向俄羅斯與伊朗購買攻擊無人機，並且尋求採購更多。

一名匿名美國高層官員向Axios坦言，這份情報可能成為美軍採取行動的藉口。由於無人機戰爭的發展，加上伊朗軍事顧問出現在哈瓦那（Havana），這份情報也說明了川普政府將古巴視為威脅的程度。

該官員說，「當我們想到此類技術距離如此之近，加上恐怖組織、毒梟、伊朗人到俄羅斯人等各方惡意行為者，這確實令人憂慮。這是一個持續增長中的威脅。」

▼古巴頻頻發生大停電，就連首都哈瓦那（下圖）也陷入一片黑暗。（資料照／路透）



古巴外長反駁 指控美國捏造



對此，古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）強烈反駁，指控美國「捏造」虛假藉口，作為對古巴發動經濟制裁甚至是軍事干預的藉口，「古巴既不威脅，也無意發動戰爭。」

值得注意的是，羅德里格斯並未在聲明中直接回應無人機指控。

川普政府加大施壓 兩國緊張

此消息曝光之際，美國正對古巴全面加大施壓力道。川普政府透過關稅威脅切斷古巴石油供應，導致全島陷入大規模停電危機。總統本人也在本月初放話，美國將「幾乎立即接管」古巴。

美媒上週報導，華府正採取行動起訴古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro），也就是古巴已故革命領袖與長期鐵腕領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）的胞弟。

CBS引述官員說法指出，中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）14日親赴古巴，警告古巴不得成為「西半球敵對勢力的避風港」。