北韓落實敵對兩國論！邊境狂修「戰術道路」　爆炸聲、軍車全曝光

▲從南韓京畿道坡州市望向另一端的北韓開城。（圖／達志影像）
記者羅翊宬／編譯
北韓（朝鮮）最近完成修憲動作，不僅放棄統一政策，更採「敵對兩國論」視南韓為主要敵國。日媒透過現場拍攝與觀測衛星影像，發現北韓在軍事分界線（MDL）北側持續擴建戰術道路，透過開路、爆破與設置標誌桿等工程強化軍事機動能力，疑似將軍事分界線「國境化」，相關行動被認為可能違反停戰協定。
根據日媒《每日新聞》，該媒體記者福岡靜哉，本月16日前往位於南韓京畿道金浦市的觀景台，從上午11時起，可見軍事分界線以北約1.4公里處的開城市郊外，北韓士兵穿著軍服出現在未鋪設的道路上進行施工，現場可見大量士兵持國旗、使用鐵鍬作業，並有軍用車輛在戰術道路附近移動，道路兩側立有等距白色標誌桿。
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北朝鮮が韓国との軍事境界線の近くで軍用道路の延伸を続けています。「戦術道路」と呼ばれ、有事の即応力を高める狙いがあります。
從下午3時起，更傳出3次以上的爆炸聲響，白煙清楚可見，疑似是北韓軍隊正在爆破對於鋪設戰術道路構成阻礙的地質結構，戰術道路沿著河川與森林延伸。
對此，韓半島安保戰略研究院鄭聖鶴分析衛星影像後指出，該道路屬於典型戰術道路，可供砲兵、裝甲車與補給車輛快速通行，形同延伸的軍事設施。他認為，該工程可能構成違反停戰協定，批評北韓正將原本的非軍事緩衝地帶轉化為前線軍事區域。
鄭聖鶴表示，在韓戰休戰協定中，禁止南北韓雙方在軍事分界線南北兩側2公里的軍事緩衝區（DMZ）從事任何軍事活動；然而，北韓卻在開城以及DMZ的西部、中部、東部持續擴建戰術道路。
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據悉，北韓至少從2024年春季起已在非軍事區北側同步推進防線建設、鋪設地雷以及道路延伸整備等工程。分析認為，此舉與金正恩2023年底針對南韓提出的「敵對兩國論」方針相呼應，使軍事分界線逐步被實質「國境化」，同時也被解讀為在境內強化敵對認知的政治訊號。
根據《韓聯社》，南韓國防部的資料指出，自1953年停戰後，南北韓曾沿著軍事分界線設置約1200個標示，但多數在1973年後逐漸遺失或損壞。其後，北韓自2024年起持續在軍事緩衝區北側整備不毛地、建設戰術道路與設置地雷等障礙。
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