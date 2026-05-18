北韓落實敵對兩國論！邊境狂修「戰術道路」　爆炸聲、軍車全曝光

▲從南韓京畿道坡州市望向另一端的北韓開城。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最近完成修憲動作，不僅放棄統一政策，更採「敵對兩國論」視南韓為主要敵國。日媒透過現場拍攝與觀測衛星影像，發現北韓在軍事分界線（MDL）北側持續擴建戰術道路，透過開路、爆破與設置標誌桿等工程強化軍事機動能力，疑似將軍事分界線「國境化」，相關行動被認為可能違反停戰協定。

根據日媒《每日新聞》，該媒體記者福岡靜哉，本月16日前往位於南韓京畿道金浦市的觀景台，從上午11時起，可見軍事分界線以北約1.4公里處的開城市郊外，北韓士兵穿著軍服出現在未鋪設的道路上進行施工，現場可見大量士兵持國旗、使用鐵鍬作業，並有軍用車輛在戰術道路附近移動，道路兩側立有等距白色標誌桿。

從下午3時起，更傳出3次以上的爆炸聲響，白煙清楚可見，疑似是北韓軍隊正在爆破對於鋪設戰術道路構成阻礙的地質結構，戰術道路沿著河川與森林延伸。

對此，韓半島安保戰略研究院鄭聖鶴分析衛星影像後指出，該道路屬於典型戰術道路，可供砲兵、裝甲車與補給車輛快速通行，形同延伸的軍事設施。他認為，該工程可能構成違反停戰協定，批評北韓正將原本的非軍事緩衝地帶轉化為前線軍事區域。

鄭聖鶴表示，在韓戰休戰協定中，禁止南北韓雙方在軍事分界線南北兩側2公里的軍事緩衝區（DMZ）從事任何軍事活動；然而，北韓卻在開城以及DMZ的西部、中部、東部持續擴建戰術道路。

據悉，北韓至少從2024年春季起已在非軍事區北側同步推進防線建設、鋪設地雷以及道路延伸整備等工程。分析認為，此舉與金正恩2023年底針對南韓提出的「敵對兩國論」方針相呼應，使軍事分界線逐步被實質「國境化」，同時也被解讀為在境內強化敵對認知的政治訊號。

根據《韓聯社》，南韓國防部的資料指出，自1953年停戰後，南北韓曾沿著軍事分界線設置約1200個標示，但多數在1973年後逐漸遺失或損壞。其後，北韓自2024年起持續在軍事緩衝區北側整備不毛地、建設戰術道路與設置地雷等障礙。