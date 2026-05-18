散貨船在荷莫茲海峽疑遭無人機轟炸　南韓外長致電伊朗施壓解釋

▲伊朗外交部長阿拉格齊、南韓外交部長趙顯17日進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓航運公司HMM旗下散貨船「樹木號」本月4日在荷莫茲海峽遭不明飛行體攻擊爆炸起火，南韓政府持續追查真相，以外交管道施壓伊朗要求說明立場。南韓外交部長趙顯與伊朗外長阿拉格齊通話，除了關切事件，也強調航行安全與事件調查進展；伊朗則將中東緊張局勢歸因美國與以色列。

根據《韓聯社》，在韓方主動要求下，南韓外交部長趙顯昨（17）日下午與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）通話。趙顯在通話中明確提及「樹木號」遇襲事件，說明韓方正進一步調查，同時要求伊朗就相關事實提供立場與說明。韓方強調，荷莫茲海峽作為全球重要航運要道，必須確保南韓在內等所有船隻安全自由航行。

▲南韓航運公司HMM旗下散貨船「樹木號」（HMM NAMU）爆炸起火，目前移往杜拜。（圖／達志影像）

「樹木號」事件發生於本月4日，該船隸屬南韓HMM（現代商船）旗下散貨船，在荷莫茲海峽停泊時遭不明飛行體擊中後爆炸起火。南韓政府相關人士先前指出，雖仍在調查階段，但不排除伊朗涉入的可能性。

然而，伊朗外交部在通話後發布的聲明版本，針對事件有明顯不同的著墨。伊方表示，外長阿拉格齊在通話時強調，中東地區不穩定的根源在於美國與錫安主義政權（指以色列）的政策與軍事行動，稱衝突已招致區域與全球性後果，呼籲國際社會追究責任。

▲南韓HMM散貨船「樹木號」遭攻擊後爆炸起火，船底寬5公尺。（圖／大韓民國外交部）

伊朗方面同時提到，阿拉格齊在通話中說明波斯灣與荷莫茲海峽當前情勢，強調希望能儘快緩和緊張情勢，恢復安全通航。不過，伊朗外交部發布的內容中，並未提及南韓「樹木號」遇襲事件，與韓方說法形成明顯資訊落差。

南韓外交部則補充指出，雙方在通話回顧兩國長期友好關係，並討論未來關係發展的重要性。據悉，這次通話是由韓方主動提出，也是自從今年2月底美以攻擊伊朗後，韓伊雙方就相關情勢進行的第4次通話。

此外，南韓與伊朗均同意持續針對荷莫茲海峽內南韓船舶與船員安全保持密切溝通。