6名美國人慘遭南韓李在明政府拘禁　共和黨震怒：只因「空飄氣球」

▲朴尚學指導的南韓脫北者公民團體，曾於2017年向北韓施放空飄氣球。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國眾議院外交委員會審議「美韓同盟再確認決議案」時，民主黨、共和黨爆發激烈交鋒，議題從同盟關係延伸至南韓內政與對外政策。民主黨批評，川普政府針對伊朗發起的軍事行動，為南韓招致各種風險；共和黨則抨擊，南韓李在明政府去年6月上台後拘禁6名美國人，只因其向北韓（朝鮮）施放空飄氣球。

根據韓媒《朝鮮日報》，美國眾議院外交委員會於當地時間13日審議，由民主黨眾議員蘇奧齊（Thomas Suozzi）去年提出的「美韓同盟再確認決議案」（H.Res.64），內容原本旨在重申美韓同盟對印太安全的重要性，並肯定韓裔社群貢獻、支持「泡菜日」等象徵性倡議。

不過，會議焦點卻意外轉向對南韓內政與外交戰略的尖銳攻防，使原本偏向象徵性的決議案，演變為兩黨外交路線的公開交鋒。

民主黨方面，外交委員會首席議員米克斯（Gregory Meeks）率先發言，將南韓當前面臨的安全與經濟壓力，歸因於川普政府的對外政策。他指出，儘管南韓和美國簽有自由貿易協定（FTA），然而川普卻仍加徵不合理關稅，加上強硬移民政策引發美國喬治亞州現代汽車工廠暴力執法事件，導致韓籍勞工遭遇爭議待遇。

米克斯批評，川普政府在中東的軍力部署調整與「不合法的伊朗戰爭」，推升能源價格並削弱貨幣穩定，進一步加深南韓經濟壓力，甚至影響美方對南韓的安全承諾可信度。

相較之下，共和黨則將矛頭指向南韓政府的執法作為。共和黨眾議員塞爾夫（Keith Self）指出，南韓政府去年6月拘禁6名美國人，理由是他們試圖從仁川市江華島向北韓投放裝有聖經、1美元紙鈔、白米與USB等物資的空飄氣球，遭到警方查獲。他批評，此舉顯示南韓對北韓政策過於寬鬆，質疑其對美國公民的處置方式。

塞爾夫進一步批評，南韓政府近期對美國企業採取「具政治動機且帶有歧視性」的措施。他引用研究稱，相關政策恐在未來10年對美國與南韓經濟造成高達1兆美元的潛在損失。