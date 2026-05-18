大阪道頓堀火災濃煙狂冒！民眾聽見爆炸聲　台灣遊客急避難

▲這場火災共波及4棟建築物。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
日本大阪府大阪市中央區西心齋橋、靠近道頓堀的鬧區18日上午發生火災，火勢波及4棟建築物，濃煙不斷冒出，所幸並未造成人員傷亡。住在附近旅館的42歲台灣籍男性遊客表示，當時煙霧瀰漫，嚇得急忙避難。
每日新聞、每日放送等報導，火災發生地點靠近大阪知名觀光地道頓堀與大阪南區等繁華商圈，當時有路人發現建築物起火，緊急通報稱「1樓有火勢冒出來」。
▲▼現場冒出濃煙，當局派出45輛消防車，歷時2.5小時控制住火勢。（圖／達志影像／美聯社）
消防部門表示，火災起火點在一棟3層樓建築的一樓，在出動45輛消防車灌救之後，歷經2.5小時把火勢控制下來。警方等單位目前正在調查起火原因。
一名40多歲女性表示，當時有聽到爆炸聲響，這才意識到有發生火災，且火勢很快蔓延到附近的建築物。另外一名居民指出，在進行疏散之後，不到5分鐘，冒出的濃煙就大到連周圍都看不清楚，呼吸都很困難。
來自台灣的42歲男性遊客則稱，當時煙霧瀰漫急忙撤離，接下來還要前往機場回去台灣，但封鎖線已經拉起來，回不了旅館。
【大阪 西心斎橋の飲食店が入る建物で火災】— NHK大阪ニュース (@nhk_bknews) May 18, 2026
18日午前7時すぎ、大阪市中央区の西心斎橋で飲食店が入る建物から火が出て近くの建物にも延焼し、消防が消火活動にあたっていますhttps://t.co/mBYlISBXE7#nhk_video pic.twitter.com/RWaSO3nZUO
【速報】西心斎橋の飲食店で火災 煙上がる 大阪市中央区 pic.twitter.com/j2qwOarq0m— NewsDigest by JX通信社 / 地震･災害･ニュース速報 (@NewsDigestWeb) May 17, 2026
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