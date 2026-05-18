大阪道頓堀火災濃煙狂冒！民眾聽見爆炸聲　台灣遊客急避難

▲這場火災共波及4棟建築物。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本大阪府大阪市中央區西心齋橋、靠近道頓堀的鬧區18日上午發生火災，火勢波及4棟建築物，濃煙不斷冒出，所幸並未造成人員傷亡。住在附近旅館的42歲台灣籍男性遊客表示，當時煙霧瀰漫，嚇得急忙避難。

每日新聞、每日放送等報導，火災發生地點靠近大阪知名觀光地道頓堀與大阪南區等繁華商圈，當時有路人發現建築物起火，緊急通報稱「1樓有火勢冒出來」。

▲▼現場冒出濃煙，當局派出45輛消防車，歷時2.5小時控制住火勢。（圖／達志影像／美聯社）

消防部門表示，火災起火點在一棟3層樓建築的一樓，在出動45輛消防車灌救之後，歷經2.5小時把火勢控制下來。警方等單位目前正在調查起火原因。

一名40多歲女性表示，當時有聽到爆炸聲響，這才意識到有發生火災，且火勢很快蔓延到附近的建築物。另外一名居民指出，在進行疏散之後，不到5分鐘，冒出的濃煙就大到連周圍都看不清楚，呼吸都很困難。

來自台灣的42歲男性遊客則稱，當時煙霧瀰漫急忙撤離，接下來還要前往機場回去台灣，但封鎖線已經拉起來，回不了旅館。