梅根登WHO演說談網路暴力　問：孩子還要死多少個？

▲梅根現身瑞士日內瓦出席「失落螢幕紀念碑」揭幕儀式，呼籲全球重視兒少網路安全問題。（翻攝sussex.com）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）向來注重網路霸凌議題。她17日現身瑞士日內瓦，出席旗下Archewell基金會與世界衛生組織（WHO）共同舉辦的「失落螢幕紀念碑」（The Lost Screen Memorial）揭幕儀式，並發表演說。梅根呼籲全球正視兒少網路安全問題，強調社群平台與演算法對孩童造成的傷害已不只是科技議題，更是「公共衛生問題」。

「失落螢幕紀念碑」揭幕 50名孩子的臉孔在問什麼？

紀念碑揭幕儀式在日內瓦的「萬國宮廣場」舉行，適逢第79屆世界衛生大會（WHA）開幕前夕。現場設置50個燈箱，每個燈箱都展示一名因網路霸凌、數位傷害而喪命孩子的手機鎖定畫面，象徵那些被網路世界吞噬的人生。WHO祕書長譚德塞、多位全球衛生領袖與受害家庭皆到場參與。

總合《Hello!》與《People》報導，44歲的梅根當天穿著黑色褲裝、盤起頭髮，莊重現身。她在演說中表示：「我身後的『失落螢幕紀念碑』，不是統計數字、不是虛擬帳號，也不是資料點，而是一個個真正的孩子。」她形容，這些孩子曾經在家中歡笑、擁有無限未來，但如今卻因網路暴力離世。

▲WHO祕書長譚德塞（左）陪同梅根參觀「失落螢幕紀念碑」，現場展示多名因網路暴力離世孩子的手機畫面。（翻攝sussex.com）

梅根直言，現今孩童正被「不惜一切代價爭奪注意力」的系統塑造，包括無止盡的演算法推送、剝削式互動設計，以及大量有害內容曝光。她質疑：「還要有多少孩子受到傷害？科技產品雖然創新，卻仍缺乏足夠保護措施。」

AI正在放大傷害？ 梅根為何怒轟科技平台？

她也進一步將網路安全與其他公共安全議題相比，指出政府過去不會要求父母自己發明安全帶，也不會讓孩子測試不安全藥物，「我們不會對有毒飲水或瑕疵玩具視而不見，稱那是進步的代價。」她強調，如今世界也必須再次採取行動。

▲梅根在WHO活動上發表演說，痛批演算法與社群平台正在對孩童造成傷害。（翻攝sussex.com）

梅根特別提到AI人工智慧正在加劇問題，「AI不只是重複過去的錯誤，更是在加速與放大這些傷害，風險正不斷累積」。她呼籲全球社會、政府與科技平台共同負起責任，推動「以安全為設計核心」的制度，而不是讓孩子只能「碰運氣地安全」。

梅根在演說中也提到一位現場母親艾美內維爾（Amy Neville），她14歲的兒子亞歷山大（Alexander）因社群平台演算法推送有害內容而喪命。她表示，這些悲劇「並非無法避免」，而改變可以從每個人開始。

網暴悲劇能避免嗎？ 梅根籲家長與政府一起行動？

最後，梅根向家長與社會大眾喊話，希望大家更有意識地使用社群媒體，並要求科技平台提高透明度與責任感，「當有足夠多人拒絕把傷害視為連結的代價，改變就會發生。」

▲梅根赴WHO參與兒少網路安全相關會議，近年她與哈利持續關注心理健康與網路霸凌議題。（翻攝X@nancytsidley）

「失落螢幕紀念碑」將在日內瓦展出至5月22日。該展覽由哈利與梅根創立的Archewell基金會，與支持受害家庭的「Parents' Network」合作打造，去年曾於紐約展出，屬於「No Child Lost to Social Media」（不讓任何孩子因社群媒體而失去生命）倡議的一部分。

事實上，哈利與梅根近年持續關注心理健康與青少年網路安全議題。梅根上月在澳洲與年輕人對談時，曾坦言自己過去10年每天都遭受網路攻擊，更自稱是「全世界被網暴最嚴重的人」。哈利則表示，社群媒體已讓許多人陷入孤獨與痛苦。



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