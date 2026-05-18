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中國未來5年恐犯台！川普幕僚表「高度擔憂」：美國還沒準備好

▲▼2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

▲2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從北京訪問行程結束後，與美國總統川普（Donald Trump）關係密切的部分幕僚私下擔憂，川普與中國國家主席習近平的高峰會，最重大的實質影響可能是升高台海緊張局勢，甚至增加中國在未來5年內對台動武的風險，進一步衝擊全球AI晶片供應鏈安全，引發美國企業與經濟體系的高度關注。

根據美媒《Axios》17日報導，儘管川普對習近平在北京會面期間所安排的高規格接待與盛大場面感到滿意，但雙方實際談話內容與表面友好氛圍並不一致。一名川普幕僚直言，習近平試圖重塑中國在國際秩序的定位，傳達出「我們不是崛起中的強權，我們與你們平起平坐，而且台灣是我的」之訊息。

該幕僚進一步表示，此次訪問顯示未來5年內，台灣相關議題被正式搬上檯面討論的可能性明顯提高。他強調，美國在經濟層面幾乎無法為此情境做好準備，尤其晶片供應鏈仍高度依賴海外生產，「距離自給自足還差得很遠」，對於企業執行長與整體經濟而言，晶片供應鏈已成為最迫切的戰略議題。

報導也提到，川普此次訪中後，因在伊朗與委內瑞拉議題上採取強硬立場並推動市場開放，獲得部分企業執行長肯定。一些企業界人士對於未來取得在中國營運許可抱持期待，認為相關外交進展可能為企業帶來實質商機。

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