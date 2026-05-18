俞大㵢CBS專訪：台灣希望和平穩定　製造麻煩的不是我們

▲駐美代表俞大㵢。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

我國駐美代表俞大㵢17日接受CBS政論節目「面對國家」（Face the Nation）專訪時表示，台灣「希望和平與穩定」，「我們希望能夠過著跟往常一樣的生活，但製造所有這些麻煩的不是我們。」

在上週川習會中，台灣議題成為國際關注焦點。CBS指出「台灣是中國核心利益所在」，北京拒絕排除武力奪台可能性，而外界擔心美國數十年的協防台灣承諾，有可能在川普任內改變。

俞大㵢17日受訪時表示，雖然川普在峰會期間「聽到很多關於台灣的內容」，但只有中國單方面的觀點。他強調，台灣「很願意說明我們的立場」，也就是台灣所經歷的真相，一段「堅韌不拔、面對中國挑釁堅決抵抗的故事」。

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俞大㵢指出，兩岸緊張態勢已延續77年，「自從1949年他們成立人民共和國以來就是如此」，絕非近年才出現的情況，更非任何單一政黨執政所造成。

此外，俞大㵢也對美國在峰會期間的立場表達感謝，他指出川普與國務卿盧比歐態度非常明確，「公開表示美國在台灣議題上的長期立場沒有改變」。

▼川普上週訪中，與習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）



關於北京希望華府停止對台軍售的問題，川普形容這是「很好的談判籌碼」，但自己「沒有偏向任何一方做出承諾」。他還提到，「若台灣讓情勢稍微緩和，會是非常明智的事。中國讓情勢稍微緩和，也會非常明智。」

針對上述表態，俞大㵢認為這顯示川普想要維持現狀，不希望台海情勢因任何形式的脅迫而改變，「我們在任何方面都不隸屬於中華人民共和國，這就是維護我們的主權、我們的生活方式、我們的民主制度、我們充滿活力的經濟和高科技生產。這就是所謂的獨立，我們主權獨立，不受中華人民共和國併吞為其一部分的企圖左右。」

俞大㵢強調台灣「不想要戰爭」，「就像是我們家裡有入侵者想闖進來，我們試圖強化保全系統，入侵者卻因此抱怨，因為我們試圖改善保全系統，讓對方更難得逞。」