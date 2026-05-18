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大阪道頓堀驚傳火災！餐廳大樓狂燒蔓延　4棟建築遭火海吞噬

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本大阪府大阪市中央區西心齋橋、靠近道頓堀的鬧區，稍早於今（18）日上午發生火災。一棟有餐廳進駐的3層樓建築物突然竄出火勢，火焰迅速延燒，共波及4棟建物、燒毀面積約350平方公尺。當局出動45輛消防車灌救，歷經約2個半小時後才控制火勢，目前未傳出人員傷亡或受困。

根據《日本放送協會》、《MBS News》與《關西電視台》，事發於18日上午7時（台灣時間上午6時），地點位在大阪市中央區西心齋橋，靠近大阪知名觀光地道頓堀與大阪南區等繁華商圈。當時有路人發現建築物起火，緊急通報消防當局，「1樓有火勢冒出來」。

警方與消防單位指出，起火的是一棟3層樓建築，1樓為餐飲店鋪。火勢發生後迅速向鄰近建築延燒，一度波及周邊共4棟建築物，現場位於餐廳、飯店林立的熱鬧區域。當地民眾將火災畫面分享在社群平台，道頓堀瀰漫一陣又一陣的濃煙。

消防單位隨即派出大批人車到場灌救，總計動員45輛消防車投入滅火作業，上午9時30分才終於控制住火勢，這場火災共燒毀約350平方公尺。

目前警方與消防仍在調查詳細起火原因。至於外界關注的人員傷亡情況，日媒指出，截至目前為止，並未確認有傷者，也沒有民眾受困或來不及逃生。

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