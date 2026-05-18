18個月後台灣不重要？美創投家稱只差1到2奈米　挨轟無知

▲中華民國國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國矽谷知名創投家帕里哈皮提亞拋出「台灣18個月後將失去半導體戰略重要性」言論，原因在於「我們現在大概只差1到2奈米」。這番言論引發關注，澳洲智庫學者及紐約時報專欄作家等人相繼表態批評。

帕里哈皮提亞：18個月後台灣不再是焦點

中央社報導，帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）上述言論是在ALL-IN Podcast最新節目中提及，稱台灣18個月後便不會再像今日這樣成為討論焦點，「為什麼是18個月？因為我們現在大概只差1到2奈米，就能做到我們在戰略上需要台灣替我們做到的事情」。

帕里哈皮提亞更稱，台灣的重要性在於經濟方面，若把這項因素去除，「我們對台灣的態度就會變得非常不一樣」。影片隨後在社群媒體上迅速發酵，引發關注。

▲美國矽谷知名創投家帕里哈皮提亞。（圖／達志影像／newscom）

台灣重要性 不只晶片

澳洲戰略政策研究所國防戰略資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）在社群平台X上發文表示，台灣的重要性不只在於晶片，更是整個印太地緣戰略的關鍵位置，涉及中國是否突破第一島鏈、重塑印太秩序，乃至削弱美國在亞洲的地位。

紐約時報專欄作家佛蘭契（David French）則是批評，這是在戰略、道德方面均極度貧乏的思維，台灣的戰略重要性絕不只有晶片，「我們（美國）對於嚇阻侵略戰爭本身就有直接利益，尤其是嚇阻針對民主盟友的侵略戰爭」。

科技評論者傑福瑞斯（Daniel Jeffries）直言，帕里哈皮提亞所言是他近來聽過最無知的看法之一，外行人聽到「只差1到2奈米」就以為半導體只是電晶體尺寸的問題，「完全不是如此」，半導體真正護城河在於良率、封裝技術、高頻寬記憶體（HBM）整合、基板、製造設備與工具鏈，以及只能靠長期累積的製造專業知識、勞動力密度與供應鏈協調能力等。

針對帕里哈皮提亞在節目中提及大腦晶片公司Neuralink一台近乎奈米尺度運作的機器，傑福瑞斯稱，這就好像在說「我們距離取代全球石油體系只剩18個月，因為我們已經造出一台很不錯的電動腳踏車」。