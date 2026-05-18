伊波拉爆發！傳多名美國人接觸疑似病例　CDC緊急應變

▲伊波拉疫情爆發，世界衛生組織宣布為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

剛果民主共和國與烏干達爆發伊波拉（Ebola）疫情，世界衛生組織（WHO）宣布為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。對此，美國疾病管制與預防中心（CDC）17日表示，啟動緊急應變措施，協助夥伴單位撤離少數直接受疫情影響的美國公民。

美國人疑遭高風險暴露

路透引述美國醫療新聞網站STAT News消息指出，部分身在剛果的美國人據信曾接觸伊波拉疑似病例，數人被判定屬於高風險暴露，其中一人可能已出現相關症狀。

報導指出，這些人目前尚未取得任何檢測結果，但美國政府已積極安排將其從剛果民主共和國轉移至可安全隔離的地點，若確認感染將在當地接受治療。對此，路透社表示無法立即核實上述報導，CDC也未即時回應置評請求。

CDC啟動緊急應變

CDC官員17日表示，機構已針對此次伊波拉疫情啟動緊急應變中心，計畫派遣更多人員前往CDC在剛果民主共和國及烏干達的辦公室。

CDC伊波拉疫情應對事件經理皮萊（Satish Pillai）拒絕透露是否有美國人感染伊波拉病毒，但強調疫情對美國本土的風險低。