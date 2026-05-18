川普、納坦雅胡通話　討論重啟對伊朗軍事行動

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列總理辦公室證實，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）17日晚間與美國總統川普針對伊朗戰爭進行通話，兩人討論重啟對伊朗戰事的可能性，以及川普近期訪問中國一事。

以色列時報報導，在這通電話結束之後，納坦雅胡隨即召集核心幕僚與部長在總理辦公室舉行安全會議。外界通常稱這類會議為「小型安全內閣」，與會者一般包括外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）、國防部長卡茨（Israel Katz）、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）等人。

與川普通話之前，納坦雅胡在例行內閣會議上表示，正密切關注伊朗情勢，「我當然會聽取他（川普）訪問中國的想法，或許還會有其他事情。當然，存在著許多可能性，而我們已為各種情境做好準備」。

美國與以色列17日的通話討論，是在一架無人機襲擊阿拉伯聯合大公國（UAE）境內一座核電廠後進行。先前已有報導稱，以色列與美國正積極籌備重啟對伊朗軍事行動，最快可能在本周展開。Axios引述2名美國官員說法指出，川普預計19日召開戰情室會議，與國家安全顧問討論針對伊朗的軍事行動選項。

停火後談判陷僵局 川普警告

自4月8日停火協議生效以來，美伊談判陷入僵局。川普據信仍相信伊朗想達成協議，同時也警告德黑蘭當局若不盡快與美國達成和平協議將面臨後果。

川普發文稱，「對伊朗來說，時間正在一分一秒地流逝，他們最好開始行動，趕快，否則將會蕩然無存。時間非常重要！」