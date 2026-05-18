川普見習近平後「急致電李在明」！北韓議題曝　金正恩動向成焦點

▲美國總統川普、南韓總統李在明17日晚間通話30分鐘。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普在結束與中國國家主席習近平的會談後，昨（17）日晚間在韓方的主動邀請下，與南韓總統李在明進行30分鐘的通話，雙方針對美中會談內容、伊朗局勢與北韓（朝鮮）無核化等議題交換意見，重申將持續推動美韓緊密合作與韓半島（朝鮮半島）和平進程。

根據《韓聯社》，李在明17日晚間10時（台灣時間晚間9時）起，與川普進行約30分鐘的通話，川普除了向李在明分享川習會所獲取的情報與成果，也觸及包括伊朗與中東情勢在內的國際議題。這是李在明去年6月上任後，時隔345天再度與川普進行的第二次通話。

李在明首先祝賀川普此次時隔9年再度以國賓身分訪問中國，針對川普穩定管理美中關係為印太區域與全球帶來和平與繁榮給予高度評價。對此，川普則向李在明說明此次川習會內容，涵蓋經貿協議、伊朗戰爭以及南北韓相關討論。

▲美國總統川普、南韓總統李在明去年10月底在慶州進行會談。（圖／達志影像）

雙方特別就南北韓問題進行交流。李在明肯定川普與習近平針對韓半島（朝鮮半島）議題的建設性對話；川普則回應，將在美韓緊密協調基礎上，持續為南北韓和平與穩定發揮必要作用。

報導指出，雖然外界原先期待在川普訪中期間能夠促成會晤北韓最高領導人金正恩，但最終卻無法實現。不過，川普與李在明仍在通話中多次提及北韓議題，顯示該議題仍是美方外交關注重點之一。

此外，川普在通話中再度提及，金正恩對自己抱持一定程度善意，並有意會面，若未來雙方接觸成形，他將第一時間通知李在明。雖然短期內美朝重啟對話被認為仍存在不確定性，但外界認為，雙方維持溝通本身仍有助於延續和平進程的「動能」。

▲與李在明通話時，川普再度提到金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

在中國角色方面，川普亦透露中方高度關切北韓擁核問題；而李在明則肯定習近平在美中會談時針對南北韓問題所進行的建設性討論。李在明過去亦曾在訪中期間，透露出對於中方在南北韓問題扮演關鍵性角色的期待。

川普、李在明通話時重申，將落實去年達成的「領袖聯合事實清單」（JFS），內容涉及南韓對美投資承諾、濃縮鈾等核能技術合作與核動力潛艦相關議題。李在明亦提及伊朗問題，肯定川普在該議題上的關鍵角色，表示期盼中東局勢能盡快趨於穩定。

據悉，川普15日結束訪中行程、搭乘空軍一號專機離開北京後，便立刻與日本首相高市早苗進行通話，雙方針對經濟安全保障等圍繞中國的議題交換意見，對於在印太地區情勢應對維持密切溝通上達成共識，雙方還談到了伊朗情勢。