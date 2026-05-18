川習會成果！白宮：中國每年採購「美國170億美元農產品」

記者吳美依／綜合報導

白宮17日宣布，中國已承諾在2026至2028年之間，每年採購至少170億美元的美國農產品，而且此採購金額不包含北京在2025年10月底承諾的黃豆採購量。該承諾是在上週美國總統川普與中國國家主席習近平會面期間所達成的。

川習會成果 雙邊貿易進展

白宮發布「事實清單」（fact sheet）宣布這項消息，並稱川普在中國達成一系列涵蓋範圍廣泛的協議，「將推動美國高薪就業，並為美國商品開拓新市場」。

此外，中國也將與美國監管機構合作，解除對美國牛肉相關設施的暫停進口禁令，並恢復進口來自無禽流感州別的美國禽肉。

與中國政府聲明一致，白宮也宣布雙方將共同成立「美中貿易委員會」與「美中投資委員會」。中國外交部長王毅先前說明，雙方將「在互惠關稅減讓框架下」擴大雙邊貿易，並共同解決農產品市場准入問題。

▼中國上週承諾的170億美元農產品，不包括去年底已承諾的黃豆採購。（圖／達志影像／美聯社）



川普洩風聲 農產品是焦點

事實上，川普返回華府途中便迫不及待透露，「農民們會非常高興，他們（中國）將要採購數百萬美元的商品」。他也向《福斯新聞》表示，習近平已同意購買美國黃豆、石油、液化天然氣等能源及波音飛機。

《路透社》指出，去年一輪又一輪針鋒相對的關稅戰衝擊貿易之後，美國對中國的農產品出口顯著下跌，根據美國農業部數據，2025年銳減65.7%，僅剩84億美元。

事實上，自從川普第一任期以來，中國就大幅減少對美國農產品的依賴。2016年中國從美國進口黃豆的比例高達41%，到了2024年、也就是川普展開第二任期的前一年，已經減少至20%左右。

▲美國總統川普上週訪問中國，與中國國家主席習近平會面。（圖／路透）