跳水奪命！18公尺巨岩躍下　美「雙學位高材生」溺斃

▲6名潛水員出動搜索數小時，才終於尋獲死者遺體。（圖／翻攝Montgomery Fire/Rescue，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國一名雙學位高材生13日與友人前往阿拉巴馬州旅行，未料從熱門跳水景點「煙囪岩」（Chimney Rock）縱身躍入馬丁湖（Lake Martin）後，卻不幸溺斃。目擊者表示，他看到一名男子從岩石跳下去之後「再也沒有上來」。

湖水超深 水下搜索數小時

搜救人員獲報後緊急出動，6名潛水員在「極具挑戰性的環境下」搜尋數小時，終於在當晚9時45分許，於水面下約50英尺（約15公尺）的水下礁棚尋獲24歲巴雷托（Jayden Barreto）的遺體。

當局指出，越過該處陡坡之後，湖水深度還會再向下直探至少70英尺（約21.3公尺）

熱門跳水景點奪命 親友紛紛哀悼

煙囪岩是位於馬丁湖畔的熱門自然景點，距離阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）大約40英里（約64公里），被網友形容為「腎上腺素狂熱者和尋求刺激者的必跳之地」，長期吸引大批遊客慕名前往挑戰高台跳水。

但艾爾摩郡（Elmore County）警長富蘭克林（Bill Franklin）表示，從煙囪岩往下跳，就像從60英尺（約18公尺）高度撞上一片玻璃，若入水姿勢稍有偏差，恐怕就會造成危險後果。他們初步認定這是一起意外溺斃事故，但仍持續調查中，遺體已送往阿拉巴馬州法醫鑑定科，正式確認死因。

巴雷托去年才剛從喬治亞大學畢業，並且同時取得管理資訊系統與心理學雙學位。消息傳出後，親友紛紛在社群平台留言悼念。