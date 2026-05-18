烏克蘭單日近600架無人機反擊俄羅斯　澤倫斯基：完全正當

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯當局17日表示，烏克蘭夜間對俄國發動大規模無人機攻擊，總計出動近600架無人機，造成至少4人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則稱，這是對俄軍轟炸烏克蘭城市的「完全正當」報復。

根據法新社報導，俄羅斯國防部指出，俄軍夜間共擊落556架烏克蘭無人機，天亮後又再攔截30架，成為俄烏戰爭爆發以來最大規模的無人機攻勢之一。

澤倫斯基表示，烏克蘭此舉是對俄羅斯持續攻擊烏克蘭平民的回應。幾天前，俄軍無人機與飛彈轟炸基輔，造成至少24人死亡。

澤倫斯基說，「我們對俄羅斯拖延戰事、攻擊我們城市與社區所作出的回應完全正當」，烏克蘭的長程打擊能力如今已延伸至莫斯科地區，「我們要明確告訴俄羅斯人：他們國家必須結束這場戰爭。」

法新社記者昨天也罕見獲准進入烏克蘭一處未公開地點，現場目睹烏軍發射長程無人機。報導形容，形似飛機的無人機在發射後伴隨巨大呼嘯聲飛向俄羅斯，在夜空中留下火焰與光軌。

烏克蘭國防部表示，自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，莫斯科與周邊地區從未遭遇如此大規模攻擊。

烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（Robert Brovdi）近日接受法新社專訪時也表示，烏軍目前首要任務，仍是持續提升長程打擊能力，並針對更廣泛的俄軍軍事目標發動攻擊。