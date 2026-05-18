華郵評川普對中態度變務實「是正確方向」　美中不應全面脫鉤

▲川習會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家札卡利亞（Fareed Zakaria）認為，美國總統川普在這次川習會中展現較過去更務實的對中態度，而在美中競爭無可避免的情況下，若雙方全面經濟脫鉤，恐將帶來災難性後果。

華郵專欄作家：川普此次處理美中關係 可能是正確方向

札卡利亞長期評論美國外交政策與國際局勢，現為CNN國際新聞節目主持人，同時也是《華盛頓郵報》專欄作家。他在最新專欄中指出，雖然自己不認同川普第2任期多數外交政策，包括威脅奪取格陵蘭、併吞加拿大，以及對伊朗動武等，但認為川普此次處理美中關係的方式，可能是正確方向。

札卡利亞指出，川普在與中國國家主席習近平互動時，展現少見的「尊重甚至近乎低姿態」態度，並積極強調兩人私人關係；相較之下，習近平則保持克制與正式。

札卡利亞分析，川普比起意識形態，更重視權力現實。對歐洲態度強硬，是因為知道歐洲仍高度依賴美國軍事保護與市場；但面對中國，川普似乎已意識到北京在經濟、科技、工業與軍事上的實力，因此從過去單純強硬路線，轉向「競爭與合作並行」模式。

全面切割中國恐使美國陷入混亂

札卡利亞認為，美中未來數十年勢必持續在經濟、軍事與戰略層面競爭，但競爭不代表必須全面切割。他指出，若美中經濟徹底脫鉤，美國消費者恐面臨物價上漲與供應鏈混亂，美國企業也可能失去中國龐大市場。他並警告，全球若因此分裂成兩大敵對陣營，將大幅增加誤判與衝突風險。

札卡利亞指出，中國與冷戰時期的蘇聯不同，中國是全球第2大經濟體，也是超過120個國家的主要貿易夥伴，在電動車、電池與人工智慧等領域都具備競爭力。若美國全面與中國展開經濟冷戰，等同撕裂現有全球經貿體系。

文章最後引用已故前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的警告指出，1914年的歐洲列強因民族主義競爭最終爆發世界大戰，如今在人工智慧、網路戰與核武時代，大國之間維持溝通管道的重要性更甚以往。