台英國會外交首例！　英下議院議長會晤我國立法院長　

▲韓國瑜17日在桃園機場發表談話。（圖／立法院提供）



記者張靖榕／綜合報導

立法院長韓國瑜率領跨黨派立委訪團13日至16日訪問英國，17日返抵台灣。他證實，訪英期間曾與英國國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）會晤，創下首次有台灣立法院長與英國下議院議長正式會面的紀錄，成為台英國會外交首例。

韓國瑜17日在桃園機場接受媒體聯訪時表示，在「國會議長對國會議長」層級上，訪團此行陸續與法國參議院議長及英國下議院議長直接會面，而且相關行程「可以對外公布」。至於部分敏感人士不願公開資訊，訪團也予以尊重。

訪英前，訪團曾先赴法國訪問。英國國會採兩院制，由上議院與下議院組成。前立法院長蘇嘉全曾於2018年訪英時與英國上議院議長會面，當時也曾接觸霍伊爾，但霍伊爾當時仍是下議院副議長。

英國國會友台小組14日曾在下議院為台灣訪團舉辦歡迎酒會。雖然當時正值英國國會新會期開議後的繁忙階段，但仍有多名跨黨派議員出席，包括多位資深議員與委員會主席級人物。

友台小組共同主席、工黨籍議員柴萍恩（Sarah Champion）表示，在當前國際局勢下，民主國家比以往更需要團結合作，唯有與夥伴攜手，才能有效面對全球挑戰。

韓國瑜也透露，法國與英國國會議員已承諾儘速訪台，最快一批預計5月下旬抵達；柴萍恩則預計於今年秋天率團訪台。