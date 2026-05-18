快訊／美海軍2架噴射機空中相撞墜毀　4機組員彈射逃生

Footage of the mid air collision between a pair of Navy Super Hornets/Growlers during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base moments ago. pic.twitter.com/yQqPavmSWk— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 17, 2026
記者張靖榕／綜合報導
美國愛達荷州一場航空展17日發生兩架海軍噴射機相撞事故，所幸4名機組員全數成功彈射逃生。
▲美海軍噴射機相撞墜毀。（圖／翻攝X，下同）
美聯社報導，事故發生在愛達荷州西部芒廷霍姆空軍基地（Mountain Home Air Force Base）舉辦航空展期間。2架飛機在表演過程中發生碰撞，緊急救援人員隨後迅速趕赴現場。
協助籌辦航空展的愛達荷州銀翼組織（Silver Wings of Idaho）行銷總監賽克斯（Kim Sykes）表示，4名機組員都已平安彈射，事故地點位於基地外圍。她雖未親眼目睹墜機瞬間，但看到現場冒出大量濃煙。
事故發生後，芒廷霍姆空軍基地透過社群媒體宣布封鎖基地，並表示相關應變小組已展開調查。
多名目擊者表示，兩架飛機在空中碰撞後墜毀。網路流傳影片則顯示，4具降落傘在空中展開，飛機最後墜落在距離波伊西（Boise）約80公里的基地附近。
第366戰鬥機聯隊（366th Fighter Wing）公關辦公室則表示，目前尚無更多資訊可對外公布。
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