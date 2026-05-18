美貿易代表：川普考量對台軍售　美中因素互相牽動

▲川習會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）17日表示，總統川普正在考量如何推進對台軍售，而美中關係穩定對雙方都非常重要。他強調，美國對台政策並未改變，川普也高度關注台海局勢穩定。

美對台軍售牽動美中關係 川普審慎評估

葛里爾17日在美國廣播公司（ABC）周日政論節目《本周》（This Week）接受主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）訪問時，被問到川普是否將對台軍售作為與中國協商的籌碼，以及希望從北京獲得什麼回報。

葛里爾回應表示，美國多年來持續對台軍售，但歷任總統也曾有暫停軍售的情況，包括前總統歐巴馬（Barack Obama）與前總統小布希（George W. Bush）任內都曾出現類似狀況。

葛里爾指出，川普目前正考量如何推進對台軍售，而現實情況是，美中作為全球兩大經濟體，雙邊關係穩定非常重要。葛里爾表示，中方長期對美國對台軍售提出關切，而川普正在整體評估如何處理相關問題。

葛里爾說，美國去年對中國貿易逆差減少約3成，美方維持對中國關稅以控制進口，同時中國也對美國農產品市場進一步開放，這些因素彼此交互影響。不過，他強調，川普最終仍是以美國國家安全利益為基礎做出決策。

美對台政策不變 維持台海現狀很重要

當主持人追問，若川普暫緩對台軍售，希望換取什麼回報時，葛里爾表示，最重要的是維持台海現狀不變。他說，川普已清楚表明，美國對台政策沒有改變，美方希望區域局勢維持穩定。

葛里爾並指出，若中國國家主席習近平試圖改變現狀，美方將會納入考量。他強調，川普非常重視確保台海不發生衝突，這也是川普先前接受媒體訪問時表示，未曾就台灣問題對習近平作出承諾的原因。

葛里爾最後表示，川普將自行決定對台軍售內容與時機。