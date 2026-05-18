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川普警告伊朗不同意協議將蕩然無存　傳開戰情室會議

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普17日警告伊朗，若德黑蘭當局不盡快與美國達成和平協議，「他們將會蕩然無存」，顯示美伊緊張局勢仍持續升高。

川普對伊朗下通牒

法新社報導，川普在社群平台Truth Social發文表示，「對伊朗來說，時間正在一分一秒地流逝，他們最好開始行動，趕快，否則將會蕩然無存。」他並強調，「時間非常重要！」

與此同時，美國新聞網站Axios引述兩名美國官員報導指出，川普預計19日在白宮戰情室（White House Situation Room）召開會議，與國安顧問團隊討論針對伊朗的軍事行動方案。不過，路透社表示，目前尚無法獨立查證相關內容。

伊朗：黎巴嫩須先當成永久停火

作為黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨（Hezbollah）主要支持者的伊朗，堅持必須先在黎巴嫩達成永久停火，才願意與美方進一步談判更廣泛的和平協議。伊朗拒絕接受目前提案內容，也讓川普政府感到不滿。

一名以色列軍方官員當天表示，雖然以色列與黎巴嫩已同意延長停火，但真主黨在周末期間仍向以色列與其部隊發射約200枚射彈。

美國與伊朗曾於4月8日達成停戰協議，但後續和平談判陷入僵局，雙方零星衝突也未完全停止。

伊朗媒體報導，美國提出的終戰方案並未作出具體讓步。根據法斯通訊社（Fars News Agency）說法，華府向伊朗提出5項要求，其中包括伊朗僅能保留一座核設施運作，並須將高純度濃縮鈾庫存移交美國。

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