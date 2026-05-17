赴日存到750萬！泰男返國驚覺「血汗錢全沒了」　女友提分手

▲男子出國打拚工作多年，返國才發現戶頭裡的錢一毛不剩。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國男子近期透過臉書發文傾訴，他與女友赴日本打黑工多年，省吃儉用存下約780萬泰銖（約新台幣750萬元），每月固定匯進媽媽帳戶代為保管，滿心期待回國結婚展開新生活。沒想到，他回泰國後才發現帳戶裡的錢早已一毛不剩，還有討債集團上門，多年心血付諸流水，從富有淪為破產。

與女友赴日打黑工 打拚攢下750萬

Khaosod報導，男子2010年與女友到日本擔任非法勞工，拚命工作、省吃儉用，但由於人在海外不方便自行管理帳戶，便直接把錢匯入母親帳戶，委託媽媽代為保管。多年下來，順利攢下約780萬泰銖（約新台幣750萬元）。

近一兩年，長年搬運重物的他身體已經漸漸吃不消，便與女友認真規劃未來的安排。兩人當時都快35、36歲，開始商量婚事，也打算把兩人共同存到的錢，一部分拿去投資、一部分存定存等等。而回泰國的計畫前前後後也聊了三、四年之久。

計畫回國結婚 驚覺戶頭一毛不剩

在那段期間，男子多次告訴媽媽關於準備回國結婚的事，但卻發現媽媽每次都含糊帶過、找藉口掛電話，讓他隱約察覺事有蹊蹺。當他回到泰國後，這才發現帳戶裡的錢已全數花光，一毛不剩，女友得知消息後提出分手。他透露，他當時開車把女友送回家，並向女友媽媽道歉，獨自踏上歸途，一路哭個不停。

回家後，他就和媽媽攤牌。過了2、3天後，討債集團上門討債，他便把部分債務還清，但隨後又接到抵押貸款的事情要處理，根本拿不出足夠的錢還清欠款。他與母親爆發爭執，母親以死相逼，讓他心灰意冷，憤而打包衣物搬離。

對於女友選擇離開的決定，男子並不怪她，並稱兩人從工廠時代就開始交往，一起規劃未來，走過16、17個年頭，能理解她的選擇。