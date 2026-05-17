川習會當天！中國「海上軍火庫」被伊朗扣押　專家揭警告訊號

▲伊朗實際上封鎖荷莫茲海峽，引發全球能源危機。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）報導，在5月14日川習會當天，伊朗悄悄在荷莫茲海峽附近，扣押了一艘中國私人維安公司的武裝支援艦，不僅時機點耐人尋味，也是在向北京傳遞訊號，即便是代表伊朗最強大全球支持者航行的船隻，德黑蘭也無意批准武裝保護。

荷莫茲海峽外 海上軍火庫被扣押

總部位於香港的中國企業「深港海事安保」（Sinoguards Marine Security）證實，懸掛宏都拉斯旗幟的「惠川號」（Hui Chuan）14日遭伊朗政府扣押。這是戰爭爆發以來，首起私人維安船隻遭伊朗扣押的已知案例。

該船當時停泊在阿聯富查伊拉（Fujairah）東北方約38海里（約70公里），位於荷莫茲海峽之外的水域，被伊朗要求進行「相關當局的文件與合規檢查」後，就被引入伊朗水域。

「深港海事安保」為在亞洲與非洲5個地點出發的船隻提供武裝保護。BBC報導，「惠川號」營運方透露，該船作為「海上浮動軍火庫」，儲存供海上維安公司使用的武器，而這些維安公司負責保護船隻免受海盜襲擊。

▼扣押事件就發生在川習會當天。（圖／路透）



撞上川習會 伊朗釋出訊號

事發時間點高度敏感，因為同一天美國總統川普正在北京與中國國家主席習近平舉行峰會，爭取北京協助向伊朗施壓，促成停戰協議。

值得注意的是，就在「惠川號」被扣押前一天，一艘中國油輪才獲德黑蘭放行通過荷莫茲海峽。伊朗表示，這是雙方達成協議的一部分，內容即是允許部分中國船隻通行。

倫敦智庫「查塔姆研究所」（Chatham House）中東與北非項目主任薩瓦基爾（Sanam Vakil）指出，伊朗允許商船通過，但卻逮捕維安船隻，「是一種提醒中國人的方式，告訴他們誰才是掌控荷莫茲海峽的人，別打算自行提供維安」。