俄Kh-101巡弋飛彈發現逾百種西方零件　台灣被點名

▲俄羅斯對烏克蘭發動飛彈無人機攻擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭表示，俄羅斯14日對烏克蘭發動致命攻擊所使用的巡弋飛彈，是今年所生產；專家稱，每一枚飛彈都包含100多個西方零件。在今年1月的飛彈殘骸中，發現出自台灣和中國大陸的零件。

最大規模聯合攻擊 俄飛彈無人機齊發

金融時報報導，俄軍這波攻擊共發射56枚飛彈，其中35枚為Kh-101巡弋飛彈，並在13日至14日對烏克蘭各城市發射超過1560架無人機，寫下這場戰爭中最大規模的飛彈與無人機聯合攻擊紀錄。

俄羅斯稱，此次攻擊動用高精度地面、空中與海上發射的遠程武器，包含極音速匕首飛彈（Kinzhal），打擊目標為烏克蘭國防設施與基礎建設。俄方表示，所有飛彈均擊中預定目標。

每枚飛彈逾百個西方零件 今年才出廠

烏克蘭官員伏拉蘇克（Vladyslav Vlasiuk）表示，所有攻擊基輔、並經烏克蘭專家評估的Kh-101巡弋飛彈，包括攻擊基輔公寓大樓奪走至少24條人命的那枚飛彈，全都是在2026年第二季製造，「每枚飛彈都含有超過100個西方製造的零件」。

The Russian Kh-101 cruise missile that killed 12-year-old Liubava Yakovleva in Kyiv on Thursday was produced in Q2 this year with western components, likely those that were also found in a Kh-101 missile that struck Ukraine on Jan 20. Those included parts from US companies like… pic.twitter.com/jkgWKhhVcg — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 15, 2026

根據總統澤倫斯基辦公室所提供的文件，一枚在1月20日被擊落、與這波攻擊同型號的Kh-101飛彈殘骸中，發現美國德州儀器（Texas Instruments）、超微（AMD）、京瓷AVX（Kyocera AVX）、德國浩亭科技集團（Harting Technology Group）及荷蘭安世半導體（Nexperia）等的產品。

其中部分零件序號顯示製造年份為2024年至2025年間，也就是制裁實施之後。在1月回收的飛彈殘骸之中，也有發現中國大陸與台灣製造的零組件。

自俄羅斯總統普丁2022年入侵烏克蘭以來，俄羅斯加速生產Kh-101飛彈，2024年產量已是戰前的8倍。儘管如此，俄羅斯在微電子等關鍵領域仍高度依賴西方設計的產品。由於這類商品大多受美國出口管制規範，目前有許多已改在中國生產。

報導稱，出口規定難以落實，西方企業將這些零組件賣出後，第三方就可以轉賣給俄羅斯買家。此外，在俄羅斯飛彈中發現的部分零組件被證實是仿造品，由中國工廠仿製西方產品製造。