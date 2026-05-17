韓劇《21世紀》挨批矮化國格！戴九旒冕登基、喊「千歲」　劇組致歉

드라마 21세기 대군부인에서 천천세, 천천세..?



???????? 중국에서 시작된 격식, "만세"와 "천세"를

구분하는 것은 중국의 황제 시스템에서 유래됐고



동양권 전체가 공유하던,

지위에 따른 등급 나누기 문화임..



진짜 뭐냐..? pic.twitter.com/ZloKr8a0DJ — Conservative???????????????????????? (@ObserverKR) May 16, 2026

記者羅翊宬／編譯

由IU、邊佑錫主演的MBC韓劇《21世紀大君夫人》昨（16）日迎來大結局，該劇以假想的21世紀君主立憲制下大韓民國為背景，然而男主角理安大君在登基大典竟然戴上象徵諸侯親王地位的「九旒冕冠」，臣民祝頌時更喊「千歲」，引發南韓收視觀眾不滿，認為節目嚴重矮化國格、有向中國稱臣之嫌，對此節目組道歉了。

根據韓媒《中央日報》、《朝鮮日報》，該劇由Disney+取得海外播映權，是今年最受萬眾矚目的連續劇，15日播放第11集，即將迎來最高潮的大結局，由女主角成熙周（IU飾）協助男主角理安大君李完（邊佑錫飾）登基，然而登基大典上男主角頭頂所戴的竟然是「九旒冕冠」、而非由皇帝（象徵自主國地位）所戴的「十二旒冕冠」，引發輿論批評。

▲《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫。（圖／Disney+提供）

據悉，冕冠為中國君主以及部分近支皇族男性所戴的禮冠，用於登基、朝賀等正式場合。實際歷史上，朝鮮向明、清朝貢。作為宗主國，以明代為例，「十二旒冕冠」（前後垂掛十二串穿有玉珠的絲繩）由明朝皇帝所佩戴，至於「九旒冕冠」（前後垂掛九串穿有玉珠的絲繩）則是由皇太子親王所佩戴。

同時，在登基大典時，臣民高喊「千歲」，也被南韓觀眾認為是矮化國格，因為「千歲」稱呼適用於諸侯國，至於「萬歲」則適用於被認為擁有自主地位的皇帝國。

南韓網友提到中國政府針對高句麗等所推動的歷史教育工作「東北工程」，痛批，「在（中國）嚴重掠奪他國文化的時期，韓劇節目組竟然自我矮化、使用自稱諸侯國的詞彙，根本是讓國家名譽掃地的行徑！儘管保障創作自由，但此舉不僅扭曲歷史，更可能讓韓國歷史被誤解為他國附屬國的地位。」

▲大韓帝國高宗皇帝稱帝後所戴的「十二旒冕冠」。（圖／翻攝自韓網）

南韓網友認為，演員並未完整發揮演技。另外，觀眾也質疑劇中的茶道，呈現的是中國流行的茶道，而非韓半島（朝鮮半島）演化的茶道。

對此，劇組透過官網發表聲明道歉，表示他們沉重接受觀眾對於「九旒冕冠」的評論，坦承在歷史考證工作上並未詳察朝鮮時代禮法的演變，未來在重播、串流（VOD）、原聲帶（OTT）音源與字幕的部分將會儘快修正。