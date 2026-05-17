劍指中國！日沖繩3島「首次陸上總隊演習」　美軍也參與

▲日本自衛隊士兵在與那國島參加疏散演習。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本陸上自衛隊17至22日將在沖繩縣先島群島的宮古島、石垣島、與那國島等三座島嶼，首度舉行專門針對提升西南地區威脅嚇阻與應變能力的「陸上總隊演習」。其中與那國島位於日本最西端，距離台灣僅110公里，此舉被解讀為因應中國加大軍事活動之舉。

《讀賣新聞》報導，先島群島首度舉行「陸上總隊演習」，除了來自九州與北海道等各方面隊的300名自衛隊員，駐沖繩美國海軍陸戰隊也派出約20名隊員共同參與。此舉明顯是鑑於中國等勢力在該群島周邊活動日益頻繁，期盼透過機動部署與運輸訓練，進一步強化日美同盟的合作。

16日，搭載陸上自衛隊車輛的民間貨輪已抵達石垣港，為演習做好前置準備。演習期間，宮古島將設立日美聯合協調所，進行指揮系統訓練；石垣島將部署具備攻擊敵方艦艇能力的「88式地對艦飛彈」發射系統，同步進行物資輸送訓練；與那國島則規劃進行無人偵察機飛行訓練。

為了因應可能發生的「台灣有事」，日本中央政府與沖繩縣正積極制定計畫，準備將該群島約12萬居民疏散至九州與山口縣，並要求自衛隊提供人員與後勤協助。

日本陸上幕僚監部表示，「提升西南地區的機動能力，對於精準執行國民保護任務而言是絕對必要的。」