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高市早苗確定19日訪韓！獲李在明「高規格接待」　出席聯合記者會

▲▼2026年1月，李在明造訪高市早苗的故鄉奈良縣，兩人前往法隆寺。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026年1月，李在明造訪高市早苗的故鄉奈良縣，兩人前往法隆寺。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗將於19至20日訪問南韓慶尚北道安東市，並與南韓總統李在明舉行會談。南韓青瓦台證實，會談後將安排聯合記者會。此次行程被視為日韓「穿梭外交」的重要延續，南韓將以準國賓的禮遇高規格接待，並安排高層會談、國宴與文化體驗，進一步強化日韓領導人互信與交流。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台首席發言人姜由楨今（17）日指出，此次將以「國賓準級禮遇」迎接高市早苗訪韓。她表示，高市早苗此次訪韓被視為李在明今年1月造訪日本奈良縣後的回訪，雙方互動有助於進一步深化韓日兩國領導人之間的信任與友誼。

依照行程規劃，高市早苗19日下午抵達大邱機場後，將由南韓外交部次長金珍我等官員接機，隨後前往位於慶尚北道安東市的下榻飯店，韓方安排該飯店為雙方的會談地點，至於李在明則預計親自在飯店門口迎接，現場將安排儀隊與軍樂隊護衛車隊，並設置12人旗手隊列，以接近國賓級規格迎賓。

▲▼日本首相高市早苗接待南韓總統李在明時展現超強親和力，兩人一起打鼓，獲得南韓民眾好感。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗接待李在明時展現超強親和力，兩人一起打鼓，獲得南韓民眾好感。（圖／達志影像／美聯社）

雙方將先後進行小範圍會談與擴大會談，並在會後舉行聯合記者會，向外界說明會談成果。隨後，兩國領袖將出席晚宴與親善交流活動。

晚宴菜色則以安東地區傳統飲食為主軸，結合《需雲雜方》（撰寫於西元1540年）等朝鮮時代初期食譜內容，包含安東燉雞、安東韓牛排骨、海鮮神仙爐（宮廷料理）、安東米飯等，展現當地士大夫接待友人時的飲食文化精神。

至於酒品部分則安排安東傳統酒「太師酒」與安東燒酒，同時搭配高市早苗故鄉奈良縣的清酒，象徵日韓交流。

甜點則結合兩國特色，包含韓國傳統點心「煎藥」（羊羹的一種）、日本麻糬同盤呈現。青瓦台表示，本次晚宴由樂古齋需雲雜方宗婦金道恩（音譯）、威斯汀朝鮮酒店合作設計，結合傳統與現代餐飲美學，並由旅日韓裔鋼琴家梁邦彥在餐後進行演出。

之後，李在明與高市早苗將前往安東河回村，觀賞由韓方在洛東江畔芙蓉台特別準備的傳統文化表演「船遊繩火遊戲」，包括河畔泛舟吟詩與「落花戲」等民俗活動，同時安排以該文化為題的創作盤索里作品演出。

此外，高市早苗下榻飯店也將準備迎賓禮品，包括以安東小麥與山藥製作的點心，以及太師酒等地方特產。

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