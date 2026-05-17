最萌醉漢！超嗨野生小鹿搖晃轉圈圈　吃太多發酵水果宿醉

▲法國近日出現一隻神情迷茫、步伐凌亂的野生小鹿，在馬路上搖晃轉圈。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

馬路上不只有人類會酒駕，連野生動物也會因為「貪吃」而變成神智不清的路霸！法國索恩-盧瓦爾省（Saône-et-Loire）近日發生一起街頭奇景，一隻野生小鹿在鄉間道路上搖搖晃晃、步伐凌亂地四處亂竄，詭異的舉動宛如街頭醉漢。當地警方接獲通報後隨即前往現場引導，並在社群平台揭露了這隻野生動物出現「宿醉症狀」的背後真相。

野生小鹿為何在路上發瘋轉圈？

根據法國地方憲兵隊在官方臉書粉絲專頁分享的資訊，當時執勤人員在巡邏時看見這隻小鹿。畫面上小鹿不僅四肢無力、站立不穩，甚至還在原地不斷鬼打牆轉圈圈，奇怪的舉動隨即吸引許多網友討論。

警方隨後以幽默的口吻發文向民眾表示：「看來並非所有的道路使用者在出門時都是保持清醒的，證據就在這張照片裡。」經過專業人員評估，這隻小鹿之所以會出現種種脫序行為，全是因為在野外覓食時，不小心吃下了大量在地面自然發酵的水果，導致體內攝入過多天然酒精，才讓小鹿大白天在街頭演起「醉酒鬧劇」。

發酵植物會使動物出現無法預測行徑？

這起烏龍事件背後，也隱藏著季節變換時的用路安全隱憂。法國警方藉此案例向大眾發出嚴正提醒，每年春季是野生動物誤食高風險期。由於地面的腐蝕植物或掉落的水果在回暖的天氣下極易發酵，野生動物吃下肚後，經常會產生無法預測的脫序行動。

警方指出，這些「酒醉」的野生動物可能會突然衝出馬路，或者神情呆滯地停留在馬路中央不動，對駕駛人造成巨大的交通安全威脅。官方強烈呼籲，民眾若行經森林邊緣或郊區路段，務必降低行車速度並提高警覺，除了避免誤撞這些「醉倒」的毛小孩，也確保自身的駕駛安全。

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