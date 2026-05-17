幫丈夫娶小老婆！元配「當媒人」豪華提親　3人相擁超恩愛

▲元配尤平（中）親自當媒人，為丈夫與二房太太籌備提親儀式。（圖／翻攝amarintv.com，下同。）



記者吳美依／綜合報導

泰國猜也蓬府（Chaiyaphum）一樁婚事引發熱議，新郎的「元配妻子」不僅大方同意丈夫娶二房，還親自擔任媒人，籌備與主導整場提親儀式，陣容堪稱盛大又豪華。

超盛大提親 大老婆親自籌畫

Amarin TV、《曼谷郵報》等泰媒報導，元配妻子尤平（Yupin Thadthai）15日親自率領迎親隊伍，按照傳統禮俗在良辰吉時迎娶二房阿努瑪（Onuma Chanpheng）。

在尤平的籌辦下，男方備齊30萬泰銖（約新台幣29萬元）現金與黃金作為聘禮，迎親車隊超過10輛電子花車與重機，吸引無數親友與村民沾沾喜氣，場面非常熱鬧。

認識二房多年 願給她應有尊重

尤平接受媒體採訪時表示，她與丈夫結婚超過20年，並且育有一名子女，這次婚姻是全家人坐下來坦誠溝通、在互相理解的基礎下達成的共識，也因此決定公開舉辦這場婚禮。

事實上，尤平已認識阿努瑪很多年，深知對方個性乖巧可愛、待人隨和、忠厚老實，而且兩人家庭背景相似，從小都因父母離異或過世，年紀輕輕就出來打拼賺錢。同樣身為女性，她希望阿努瑪享受應有的尊嚴與公平對待，才決定按照傳統習俗，明媒正娶地把她迎娶進門。

丈夫背景曝光 網友嘖嘖稱奇

事實上，丈夫威薩努（Witsanu Prangchaiyaphum）在當地頗具知名度，不僅是猜也蓬府知名舞台音響車業務「Rock Keb Sia」經營者，全年檔期滿滿，還經營電商網路生意，並在當地經營娛樂場所。

這場盛大婚事被媒體曝光後，一些民眾大呼不可思議，但也有不少網友大讚元配的開明與包容。