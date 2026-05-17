　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

幫丈夫娶小老婆！元配「當媒人」豪華提親　3人相擁超恩愛

▲▼幫老公娶二房！元配「當媒人」豪華提親　3人相擁超恩愛。（圖／翻攝amarintv.com）

▲元配尤平（中）親自當媒人，為丈夫與二房太太籌備提親儀式。（圖／翻攝amarintv.com，下同。）

 記者吳美依／綜合報導

泰國猜也蓬府（Chaiyaphum）一樁婚事引發熱議，新郎的「元配妻子」不僅大方同意丈夫娶二房，還親自擔任媒人，籌備與主導整場提親儀式，陣容堪稱盛大又豪華。

超盛大提親　大老婆親自籌畫

Amarin TV、《曼谷郵報》等泰媒報導，元配妻子尤平（Yupin Thadthai）15日親自率領迎親隊伍，按照傳統禮俗在良辰吉時迎娶二房阿努瑪（Onuma Chanpheng）。

在尤平的籌辦下，男方備齊30萬泰銖（約新台幣29萬元）現金與黃金作為聘禮，迎親車隊超過10輛電子花車與重機，吸引無數親友與村民沾沾喜氣，場面非常熱鬧。

▲▼幫老公娶二房！元配「當媒人」豪華提親　3人相擁超恩愛。（圖／翻攝amarintv.com）

認識二房多年　願給她應有尊重

尤平接受媒體採訪時表示，她與丈夫結婚超過20年，並且育有一名子女，這次婚姻是全家人坐下來坦誠溝通、在互相理解的基礎下達成的共識，也因此決定公開舉辦這場婚禮。

事實上，尤平已認識阿努瑪很多年，深知對方個性乖巧可愛、待人隨和、忠厚老實，而且兩人家庭背景相似，從小都因父母離異或過世，年紀輕輕就出來打拼賺錢。同樣身為女性，她希望阿努瑪享受應有的尊嚴與公平對待，才決定按照傳統習俗，明媒正娶地把她迎娶進門。

丈夫背景曝光　網友嘖嘖稱奇

事實上，丈夫威薩努（Witsanu Prangchaiyaphum）在當地頗具知名度，不僅是猜也蓬府知名舞台音響車業務「Rock Keb Sia」經營者，全年檔期滿滿，還經營電商網路生意，並在當地經營娛樂場所。

這場盛大婚事被媒體曝光後，一些民眾大呼不可思議，但也有不少網友大讚元配的開明與包容。

粉絲看過來！！K-SPARK 「演唱會票券特區8880元-2張」提供星光雲粉絲即刻購買！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 0470 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張員瑛搶輸C位！同框金智媛被當場請走　表情尷尬
快訊／2縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
「妳下去才去101消費」釣出賈永婕！爆國籍疑雲首回應
全場認不出！巫苡萱「發福圓臉」青澀照曝　主持人驚：有沒有整型

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓劇《21世紀》挨批矮化國格！戴九旒冕登基、喊「千歲」　劇組致歉

醫院輪夜班！21歲女被摸胸性騷3分鐘哭了　男護士判鞭刑

劍指中國！日沖繩3島「首次陸上總隊演習」　美軍也參與

高市早苗確定19日訪韓！獲李在明「高規格接待」　出席聯合記者會

幫丈夫娶小老婆！元配「當媒人」豪華提親　3人相擁超恩愛

泰嚴重貪腐！9成企業控訴曾被官員「討錢」　警察索賄機率100%

孩子淪肉盾！奈及利亞逾50童遭綁架「最小才2歲」　家長目睹

已發現4種外星人？　美前研究員驚揭「墜毀UFO」回收內幕

川普鬆口「對台軍售」當談判籌碼　美媒：恐無限期延宕

搭漢他病毒郵輪　加拿大1乘客初步檢測陽性

川普：我任內中國不會攻台！　但卸任後可能動手

狄鶯護孫安佐：他傷害到誰了　酒後崩潰淚訴「都是我的錯」

孫安佐河堤噴火遭拘…孫鵬狄鶯反應曝！　「短髮女友」趕赴分局

習近平直球問「是否捍衛台灣」！　川普：我不談這個

孫安佐上銬到案畫面曝光！　態度配合未反抗

曼谷列車猛撞巴士起火　波及多車滿地殘骸...至少8身亡25傷

孫安佐慘了！實測「自製武器」火焰風暴狂噴　警方帶回偵訊(更1)

河堤實測「最新發明」！孫安佐戴鴨舌帽、口罩移送士檢複訊

高雄大寮驚傳死亡車禍！女騎士遭大貨車輾過　當場慘死

密室逃脫員工扮鬼勒頸亡　蔣萬安：缺管理制度、地方中央一起努力

韓劇《21世紀》挨批矮化國格！戴九旒冕登基、喊「千歲」　劇組致歉

醫院輪夜班！21歲女被摸胸性騷3分鐘哭了　男護士判鞭刑

劍指中國！日沖繩3島「首次陸上總隊演習」　美軍也參與

高市早苗確定19日訪韓！獲李在明「高規格接待」　出席聯合記者會

幫丈夫娶小老婆！元配「當媒人」豪華提親　3人相擁超恩愛

泰嚴重貪腐！9成企業控訴曾被官員「討錢」　警察索賄機率100%

孩子淪肉盾！奈及利亞逾50童遭綁架「最小才2歲」　家長目睹

已發現4種外星人？　美前研究員驚揭「墜毀UFO」回收內幕

川普鬆口「對台軍售」當談判籌碼　美媒：恐無限期延宕

搭漢他病毒郵輪　加拿大1乘客初步檢測陽性

「本來雙北都是共治」　李四川：可見蘇巧慧對市政沒這麼清楚

《不良執念》拍短劇故事大改！變「豪門復仇」男主角是高顏值的他

花蓮市「巨浪告警」廣播演練　5/18收到警報勿驚慌

陸電商618促銷下殺蘋果、華為、小米降價　最高省9千至1萬

韓劇《21世紀》挨批矮化國格！戴九旒冕登基、喊「千歲」　劇組致歉

馬路上「1大片紅色塊」是啥？交通局曝用途：駕駛違規重罰3萬6

張雪機車又贏了「捷克收第4座冠軍」！第6位起跑中場衝上領先

詐騙新手段！詐團假冒物流客服　各種話術騙QR code付款碼

毒駕零容忍！駕駛精神恍惚還蛇行　雲林警48小時抓6人聲押

藍委提案砍光無人機預算　王定宇轟：親痛仇快成「國不防」立委

國際熱門新聞

「最美脫北者」的傳奇人生　從性奴成國際人權鬥士

川普訪中團登機前「所有中國物品」全丟垃圾桶

潛水命喪馬爾地夫　女學者最後訊息曝光

日本爆「16歲殺人集團」　1婦遭刺死

發現4種外星人？研究員揭墜毀UFO內幕

馬爾地夫深海洞穴慘案再添一命！搜救員身亡

美恐重啟攻打伊朗　軍事名稱擬改為「大錘行動」

第一視角！烏無人機毀了12億俄軍機

紐時：川普「對台軍售」當籌碼　恐無限延宕

曼谷發生重大事故！　至少8死25傷

川習閉門午宴　白宮團隊在外吃麥當勞

川普證實：北京拒買輝達H200晶片

男被狂風捲上高空7秒　重摔奇蹟生還

影片曝！　川普：美軍聯手奈及利亞擊殺伊斯蘭國指揮官

更多熱門

相關新聞

高雄越南情侶倒血泊雙亡　女死者胞弟哀痛認屍

高雄越南情侶倒血泊雙亡　女死者胞弟哀痛認屍

高雄市岡山區今（23）日發生一起雙屍命案，一對越南籍情侶雙雙陳屍在租屋處床上，2人被發現時胸腹部都有嚴重刀傷。警方調查，阮女、劉男曾在過年期間回鄉，劉男上門提親遭女方家長拒絕，阮女事後便有意分手，疑因此引來殺機。檢警上午於殯儀館進行相驗，阮女的弟弟、劉男堂哥到場，不過因中文不流利，面對媒體詢問幾乎不發一語。

脫單靠公司？TOYOTA、三菱導入「員工專用交友APP」

脫單靠公司？TOYOTA、三菱導入「員工專用交友APP」

阿嬤捧「50年寶貝」給她當嫁妝！未來婆婆嗆：會中毒

阿嬤捧「50年寶貝」給她當嫁妝！未來婆婆嗆：會中毒

陸多地推「紅娘獎」　幫農村單身男找老婆

陸多地推「紅娘獎」　幫農村單身男找老婆

男友媽提親「狂討嫁妝」她不爽炸　網反酸爆

男友媽提親「狂討嫁妝」她不爽炸　網反酸爆

關鍵字：

二房小老婆提親媒人

讀者迴響

熱門新聞

即／孫安佐這次真的大條了　家中藏2把槍

「最美禮生」拒富商40萬伴遊　原因曝光

孫安佐經紀人交保　認「管不動」決定卸任

勞保＋國保繳28年！單身男過世「家屬只領9萬喪葬費」

勞保繳24年竟一毛領不到！專家揭「差一點」致命陷阱

狄鶯「孩子被關都罵媽媽不教」　《康熙》發言網挖出

遭全家人毆打　9歲童全身傷逃超商求救

70歲阿公「帶阿嬤進汽旅」！同行秒懂：遇過激戰2回合

YTR傑克雞翅挑戰低消噴4200拒上片：怕粉絲被坑

狄鶯直播哭喊「都我的錯」心疼孫安佐：他是天才

快訊／08:46中部地區有感地震！　7縣市有感

中和突現「1坪雨區」狂下1hr　民眾看呆

兩家人不熟！婚後卻要「喊爸媽」她轟爛傳統

情侶擎天崗壞壞登B站！觀看超過27萬次

詹江村酸賈永婕：徹底青鳥化

更多

最夯影音

更多
川普：我任內中國不會攻台！　但卸任後可能動手

川普：我任內中國不會攻台！　但卸任後可能動手
狄鶯護孫安佐：他傷害到誰了　酒後崩潰淚訴「都是我的錯」

狄鶯護孫安佐：他傷害到誰了　酒後崩潰淚訴「都是我的錯」

孫安佐河堤噴火遭拘…孫鵬狄鶯反應曝！　「短髮女友」趕赴分局

孫安佐河堤噴火遭拘…孫鵬狄鶯反應曝！　「短髮女友」趕赴分局

習近平直球問「是否捍衛台灣」！　川普：我不談這個

習近平直球問「是否捍衛台灣」！　川普：我不談這個

孫安佐上銬到案畫面曝光！　態度配合未反抗

孫安佐上銬到案畫面曝光！　態度配合未反抗

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面