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孩子淪肉盾！奈及利亞逾50童遭綁架「最小才2歲」　家長目睹

▲▼ 圖為奈及利亞軍人。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為奈及利亞軍人。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

奈及利亞發生大規模綁架事件，武裝人員闖入同一城鎮的三所學校，強行帶走超過50名兒童。已知失蹤孩子大多介於2至5歲之間，目擊者還稱，嫌犯騎機車逃離現場的時候，還把孩子當作人肉盾牌，使安全部隊無法開槍。

三校淪陷　幼稚園孩童被抓走

BBC報導，發生校園綁架事件的地點分別在穆薩政府日間中學、穆薩中央小學及州基礎教育委員會中學，共3所學校。目前尚無任何組織宣稱犯案，奈及利亞政府官員也未回應BBC置評請求。

根據博爾諾南區參議員恩杜埃（Ali Ndume）16日發布的聲明，至少42名兒童從兩所學校遭到綁架。

騎機車闖校　把幼童當肉盾脫逃

事發於當地時間15日上午，地點位於博爾諾州穆薩鎮（Mussa）。穆薩中央小學校長杜納馬（Abdu Dunama）描述，他先是聽到槍聲，接著武裝人員衝進校園，把孩子們強行押走，多達34名兒童從教室裡被帶走，大部分是5歲及以下的幼稚園小朋友。居民稱，當時巡邏部隊才剛離開不久，疑似武裝分子就騎機車到學校，中間才相隔不到30分鐘。

目擊者形容，槍手當時斷斷續續開槍，迫使大家四處奔逃躲藏，部分年紀較大的學生設法趁亂逃進附近灌木叢，許多家長只能眼睜睜看著孩子們被抓上機車帶走，束手無策。此外，嫌犯在騎著機車逃離現場的時候，還把孩子們當作人肉盾牌，讓安全部隊無法開槍追擊。

博爾諾州當地居民長年飽受動盪之苦，奈及利亞目前正努力應對各類犯罪份子所犯下的一連串大規模綁架事件。部分報導稱，這次攻擊帶有伊斯蘭武裝組織博科聖地（Boko Haram）犯罪特徵。＼

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