醫院輪夜班！21歲女被摸胸性騷3分鐘哭了　男護士判鞭刑

▲這起事件發生在2025年1月13日凌晨，當時受害女子才21歲。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名男護士在醫院對21歲女同事伸出狼爪，趁她半夜休息的時候，把手伸進她的上衣，還無視她的反抗將她強壓在椅子上3分鐘之久。這名38歲男子15日出庭認罪，被判刑10個月及鞭刑2下。

新加坡海峽時報報導，這起事件發生在2025年1月13日凌晨，當時女受害者才21歲，剛開始在醫院上班，而這名男護士則是被指派帶她熟悉工作。但就在她輪夜班休息時間，遭到這名男護士性騷擾。

凌晨2時25分，當時男護士進入她休息的房間內，先是詢問是否已經用餐，接著突然把手伸進她的上衣。事發當下，受害女子有告知對方停手、推開男護士的手，試著要從椅子上站起來，只不過男護士仍將她壓制在椅子上並持續動作長達3分鐘。檢方表示，當時的狀況並非一時的輕觸，而是涉及長時間的動作。

不只如此，男護士還企圖親吻受害女子嘴唇，但被她躲開，最終男護士親到她的臉頰。最終，受害女子把男護士用力推開，他才停手離開房間，而女子則是在約莫5分鐘之後前往護理站，流下眼淚，隨後通報上級並報警處理。

據了解，受害者當時對是否報案猶豫不決，因為當時才剛到職不久，深怕周遭同事對她產生異樣眼光。事實上，這並非男護士第一次對她出手，早在2024年11月就曾碰過她的胸部。

男護士的律師表示，他的當事人在事發後已立即向受害女子道歉，且當事人已經結婚，在菲律賓有一名女兒，對於自身的行為感到懊悔。