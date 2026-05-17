川普鬆口「對台軍售」當談判籌碼　美媒：恐無限期延宕

▲美國總統川普訪中，被認為疑似將台海議題與軍售案視為向中國國家主席習近平談判的籌碼。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普在結束中國訪問後，將對台軍售形容為「談判籌碼」，不排除延宕總值約140億美元軍售案，引發外界質疑美國對台承諾穩定性。美媒分析，川普此舉疑似接受北京當局論述，指出台灣就是造成兩岸緊張情勢升溫的原因，恐衝擊台美與印太戰略平衡，也讓賴清德政府面臨外交與安全壓力升高的局面。

根據美媒《紐約時報》，川普在北京與中國國家主席習近平會晤後返美受訪時表示，尚未拍板的對台軍售案「取決於中國」，直言這筆包括飛彈、防空系統與反無人機設備、總額達140億美元的軍售，「對我們而言是非常好的談判籌碼」。他指出，目前已將該案「暫時擱置」，暗示希望北京在農產品與能源等經貿議題上讓步。

報導指出，川普的說法與美國政府過去對台灣「安全承諾不應交易化」的立場形成落差，也削弱部分華府官員對台灣安全保證的基調。台灣方面則長期等待軍售案拍板，以強化包含飛彈、防空與反無人機能力的防衛體系。學界與政策圈憂心，若軍售案長期延宕，恐影響台灣應對中國軍事壓力的能力。

國際政治風險諮詢機構歐亞集團（Eurasia Group）中國事務主管蕭嫣然（Amanda Hsiao）分析，川普可能為了換取北京經濟利益，選擇「無限期延宕」對台軍售案。她指出，華府與北京之間的交易邏輯正在滲入敏感的安全議題，使台灣議題被納入大國博弈籌碼。

《紐約時報》提到，川普在專訪中表示，在與習近平長談後，「對台灣的了解幾乎超過任何國家」，並多次提及「走向獨立是危險的」，甚至稱台灣若推動獨立將引發衝突，顯示其論述與北京對台立場部分重疊。

▲賴清德出席民進黨縣市長提名台北市記者會。（圖／記者劉耿豪攝）

紐約智庫外交關係協會（CFR）亞洲研究員石可為（David Sacks）指出，習近平對台灣問題的表述「明顯對川普產生影響」，使其更傾向將台海緊張歸因於台灣的政治動向。

此外，川普也透露可能與中華民國總統賴清德通話，若成真，將是自1979年美國與中華民國斷交以來，首位在任美國總統與台灣領導人的直接通話，此舉預料將引發北京當局強烈反彈。

報導分析，中國若選擇向美施壓，可能透過減少農產品採購或限制稀土出口等方式回應；但同時，北京亦可能利用高層互訪與經貿談判作為槓桿，持續影響華府決策。

在台灣內部政治層面，相關言論也被認為可能削弱賴清德政府的外交立場。國際危機組織（International Crisis Group）分析師楊皓暐（William Yang）指出，川普的說法恐成為台灣反對派批評政府「過度依賴美國」的論據，加劇島內政治攻防。